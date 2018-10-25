環評輕鬆過 中鋼中龍廢棄物超十倍 環團批台中版「觀塘案」

環保團體聚集在台中高等法院外，表達對台中市環保局輕易通過中龍鋼鐵環評變更的不滿。（林欣儀攝）

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中鋼子公司中龍鋼鐵2015年的廢棄物總排放量高達297公噸，高出環評核准其排放的27萬公噸許多，當時環保團體發文要求中龍變更環評，台中市環保局卻只以1張「變更內容對照表」就讓中龍通過變更，環團認為市府此舉荒謬又荒唐，痛批根本是「台中版觀塘案」。

「中龍鋼鐵，重作環評！」包括主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會等環保團體共10多人，25日聚集在台中高等法院前表達不滿與訴求，他們說，環保局縱容中龍鋼鐵只以1張對照表就能通過環評審查，繼續汙染空氣，特別提起行政訴訟，盼法院撤銷該環評核可案。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會執行委員許心欣表示，環保局讓中龍鋼鐵輕鬆以對照表推翻自己的環評承諾，草率通過環評變更，根本是視環評如無物、刻意放水，宛如台中版的觀塘案與深澳案，讓空汙禍害中部居民。

律師陳建三指出，環保署在2015年稽查發現中龍鋼鐵該年總廢棄物排放量達297萬公噸，遠超過環評核可量的10％，依法本應重做環評，環保局卻讓中龍用一張紙得以變更，根本是架空環評系統。

台中市環保局表示，中龍當時提出的環評變更案主要是將「可資源化處理物質」改成「資源物質」，並未增加相關設備與產能，且是經環評審查委員會專案小組3次初審、再於環評大會中決議通過修正，環團日前已提出訴願被駁回，環保局絕對秉持公正、公平與公開原則審理。

(中時 )

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