被質疑「全臉整形」 名模辣媽看兒子長相傻眼：真的糗了

2018年10月25日 17:24 中時電子報 吳品瑤

「雙胞胎名模」中的姊姊依依，2013年跟老公史丹利結婚後接連生下3個兒子，然外型仍維持得相當好，是個有著瓜子臉、大眼睛的美麗辣媽，而日前她在臉書po文，分享外型遭到攻擊的往事，表示曾被網友狂酸「一看就知道全是整形的」、「等到小孩生出來就糗了」，讓她備感無奈但也懶得去爭辯，沒想到隨著孩子們一天天成長，她觀察兒子們的長相卻吐出驚人結論：「真的糗了」。

依依在臉書分享孩子的成長照片，證明真有「女大十八變」這種事。(取材自依依臉書)

依依日前在臉書po文，透露自己跟雙胞胎妹妹從以前就常被懷疑「全臉整形」，甚至有人嗆生等她們生小孩就見真章，依依隨文附上寶貝兒子的成長照片，大嘆：「殊不知，小孩剛出生時，真的糗了」。

依依坦言孩子剛出生時，就是單眼皮、小眼睛、塌鼻樑，一點也不像她，讓做媽的她看了都覺得神奇，母子落差之大，讓依依很擔心老公真以為她有去整形，所幸時間證明一切，孩子漸漸成長後，竟奇蹟變成了雙眼皮，鼻形也不一樣了，讓她開心直呼：「我的基因終於出現啦～～～不會再讓人誤會我有割雙眼皮啦」。

依依開心表示孩子因為基因而改變長相，證明真有「女大十八變」這種事情，因此以自身經驗奉勸大家不要亂批評別人，也說其實做媽媽的無論如何都不會覺得自己的孩子醜，「單眼皮或雙眼皮都可愛啦！挺鼻子或蒜頭鼻都可愛啦！」，也表示分享這件事純屬說笑，「正義魔人勿來亂，酸酸退散」。

(中時電子報)