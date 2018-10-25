新竹市長候選人林智堅競選總部萬聖大遊行邀親子來搗蛋

2018年10月25日 18:16 中時 陳育賢

民進黨新竹市長候選人林智堅將在本周六、27日成立「明日新竹─林智堅競選總部」，當晚並將在新竹舊城舉辦「上街來搗蛋」萬聖大遊行。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅將在本周六舉辦「上街來搗蛋」萬聖大遊行。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅將在本周六舉辦「上街來搗蛋」萬聖大遊行，邀請親子們一起來變裝搗蛋。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅將在本周六舉辦「上街來搗蛋」萬聖大遊行，邀請親子們一起來變裝搗蛋。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅（右五）與黨籍議員候選人邀請親子在27日晚間一同變裝賣萌，上街加入搗蛋的行列。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅將在本周六、27日成立「明日新竹─林智堅競選總部」，當晚並將在新竹舊城舉辦「上街來搗蛋」萬聖大遊行，邀請福爾摩沙FOCA馬戲團、紙風車南瓜馬車、好玩的劇團帶來特技表演，林智堅25日邀請親子們一同上街來搗蛋。

林智堅表示，這場歡樂的萬聖節大遊行遊行隊伍將於周六晚間6點30分在市府前廣場集合出發，沿途經中山路、城隍廟、文昌街、東門圓環，最後回到演藝路的競選總部，遊行路線沿途有近70家友善店家，也將加入這場萬聖節嘉年華。

林智堅今天在活動宣傳記者會中也賣關子說，當晚他將變裝成神秘角色率領幸福特攻隊12位議員候選人加入遊行，另在遊行隊伍中也有許多精彩的特技表演、各式各樣新奇的變裝人物，還有五彩繽紛的萬聖列車，知名馬戲團「FOCA福爾摩沙馬戲團」及新竹在地劇團「好玩的劇團」也將參與這場盛宴，希望所有家長一同變裝賣萌，上街加入搗蛋的行列。

此外，市府團隊日前也啟動了夜間城市光景計畫，透過燈光技術點亮古蹟，這次萬聖大遊行市民一起來散步，沿路可欣賞舊城區古蹟的美麗光影，也可以拍照打卡，用奇特變裝留下美麗的回憶，大小朋友千萬不要錯過。

林智堅表示，選舉可以很歡樂，可以和親子共同參與，年輕政治工作者的使命就是要提升選舉文化，4年前他參與市長選戰，就是以讓孩子過得比我們更好為目標，因此這些年來他不遺餘力打造兒童城市，透過藝文、親子表演，讓竹市的家長假日有地方去，也讓親子了解他對城市擘畫的理念，種種建設與活動也讓市民很有感。

對於此次的選舉策略，林智堅表示，「政績就是市民選擇市長的唯一標準」，這4年的改變市民都很清楚，他要挑戰傳統選舉文化，秉持3不1要，不抹黑、不攻擊、不造謠，要以政績打1場正面、如嘉年華的「快樂選戰」，率領幸福特攻隊一起提升台灣的選舉文化，讓明日新竹有1個更好的未來。

今天的宣傳記者會除了主角林智堅外，包括民進黨市黨部主委翁枝弘，林智堅競選辦公室總幹事鄭宏輝、議員李妍慧、施乃如、劉聲正、曾資程、林盈徹，議員候選人鄭美娟、陳雪慧、賴稟豐、劉康彥、曾文濤等多位貴賓，都特別到場一同搗蛋。

(中時 )