導盲犬陪伴訪花博 啟明學校特教生體驗森林園區之美

導盲犬陪伴中市啟明學校特教生訪花博，深入體驗森林園區之美，用心聆聽花開的聲音！（陳世宗攝）

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「迎接花博盛會！」台中市政府教育局與啟明學校舉辦「與導盲犬一起旅行，聆聽花開的聲音」活動，結合台灣導盲犬協會訓練師及志工，約30位啟明學校視障部國中小特殊教育學童，25日在7隻訓練有素導盲犬的陪伴下參訪花博后里森林園區，用心聆聽花開的聲音！

教育局長彭富源說，台灣導盲犬協會近年陸續走入校園，透過近距離的認識及接觸，提高社會接受度及導盲犬使用率；導盲犬協會與啟明學校合作安排每週1天，由專業訓練師及志工媽媽們，帶領導盲犬加入學生定向行動課程，讓視障學生熟悉導盲犬。

啟明學校校長廖連喜表示，該校與花博后里森林園區為鄰，為讓孩子們拓展視野、多元學習，也豐富生活經驗，響應這場國際盛會；包括學校老師、台灣導盲犬協會訓練師及志工，帶領約30位視障部國中、小孩子們，健康又環保的步行到園區參觀。

啟明視障學童指出，這是第一次摸到導盲犬，一開始覺得毛茸茸的有點可怕，後來發現牠們其實很乖，很開心和狗狗一起來花博！也有孩子興奮的說，回到學校後，一定要告訴朋友及家人，一定要來花博大開眼界。

彭富源強調，視障學生礙於視覺上的限制，常須使用觸摸等其他感官知覺，來探索事物，因此能在導盲犬引導下參觀園區，對許多視障學生而言是難能可貴的體驗；希望透過花博提供身心障礙學生更多的體驗及學習，用心聆聽花開的聲音！

(中時 )

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