7年來日相首訪陸 靠這兩大因素促成

2018年10月25日 17:31 中時電子報 楊幼蘭

日相安倍訪陸

日本首相安倍晉三25日已抵達大陸訪問，並與中國大陸國務院總理李克強會面。看來中日關係有升溫跡象，但有人質疑，東京冒險得罪重要盟友美國，究竟值不值得。

《南華早報》（South China Morning Post）25日指出，隨著日本首相7年來首度訪中，兩國的緊張似乎已見緩和。而分析認為，美中貿易戰，以及川普的「美國優先」政策，是促成安倍這次訪中的兩大因素。

一位了解中日關係的日本官員說，安倍這趟訪問雖有風險，但卻有必要。「美國或許會懷疑日本和中國走得太近，」他說，「但我們需要維持平衡。」不過，這名官員也質疑，北京推動與日本改善關係，是否超過短期的層次。

「現在中美打貿易戰，中國需要朋友，但當它和美國的關係改善時，又會怎樣？」

中日關係始終因二戰舊恨，加上釣魚台列嶼的主權問題而充滿緊張。2012年時，日本將釣魚台國有化，更使雙方關係跌落谷底。2013年安倍赴靖國神社參拜，雙方關係進一步惡化，北京官員形容他為「不受歡迎的人」。

然而，由於美國總統川普的「美國優先」政策，令包括東京在內的華府亞洲盟友擔心，這強大的盟國可能不會像以往般，在亞太維持充分的存在感。而川普的貿易戰也促使北京拉攏鄰國，想要斷了華府試圖孤立中國的念。

美國智庫梅肯研究院（Milken Institute）亞洲研究員田村耕太郎指出，起碼在經濟上，日本應該利用現狀，和中國修好。他指出，為經濟萎縮，國民老化的日本來說，和北京對抗並不實際。

「我們需要自我保護，」他說，「另一方面，我們需要和包括中國在內的其他國家保持友好。」目前中國大陸是日本最大的貿易夥伴，去年總貿易額達3,000億美元（約9.3兆台幣）。

(中時電子報)