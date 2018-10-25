辦好花博捨我其誰 林佳龍：無關選舉

台中市長林佳龍主持花舞館「花鐘」啟動儀式。（王文吉攝）

友善列印
中時
花舞館「花鐘」啟動，絢麗燈光配合磅礡配樂，令在場人士驚艷。（王文吉攝）
台中市長林佳龍（右二）表揚居家景觀設計大賽得獎者。（王文吉攝）
居家景觀設計大賽金獎《悠幽然》。（王文吉攝）
台中市長林佳龍強調「辦好花博不為選舉」。（王文吉攝）

2018台中花博后里園區「花舞館」試營運展出居家景觀設計作品，市長林佳龍25日親自頒獎，並啟動「花鐘」，他期待台中花博能一舉展現台灣國力，形成台中城市光榮感。針對媒體詢問花博為選情加分，林佳龍坦言，籌辦過程壓力非常大，但選舉不是他所考慮的因素，「我們一定要把台中花博辦得非常成功」。

林佳龍表示，台中花博是世界級博覽會，我們已經策畫3年多，期待透過台中花博，展現台灣國力。花舞館是永久使用館，不但有競賽館，還有蘭花館，未來在這裡可以有長年的策展，也可以進行各種活動，辦完花博不會變成蚊子館，也不會變成放煙火一樣沒有用。

媒體詢問花博為林佳龍選情加分？林佳龍表示，很多人都勸他把花博延到選舉後，但開幕時間是他擔任市長之前就跟AIPH敲定，涉及其他展期的安排，中間一波三折、好事多磨，除發現石虎，又遇到馬場列為古蹟，讓展館從后里減半後，再加入豐原、外埔，符合世界花博標準，達到60公頃以上，這個過程每一關都非常難過。

林佳龍說，台灣最好人才都進入台中花博策展，可能都當成他們一生最精彩的作品，而這兩、三年風調雨順，除了自助、人助外，也要天助。花博即將開幕，他心中充滿感動，因為真的很不容易，台灣國力在全世界被打壓，沒有辦法展現，難得台中辦世界花卉博覽會，我們不放棄這個機會，把最好的呈現給全世界。

林佳龍強調，台灣現在太多負面能量在拉扯，我們希望透過花博來團結台中，團結台灣，呈現正面能量。林佳龍提到，這次選舉看到非常多負面攻擊，我們都一一應付，「我會自我勉勵、穩紮穩打，最重要是呈現政績。」

「這4年改變看得見，台中正在進步。」林佳龍細數，台中人口增加成第二大都，捷運要通車了，綠川柳川變美麗了，舊城新生，花博辦得好，台中在在都往正面發展，相信大部分的人都希望台中好，還要更好。

至於未來事件交易所顯示林佳龍的交易價格遠高於對手。林佳龍淡定地說，關於民調起落，不論任何方式他都會列為參考，但期待對手不要操縱過頭。他說，民調對我們來講是去了解民意，修正我們的策略，不應違反民調基本設計，把民調當文宣，當成操作選舉工具。

(中時 )

新竹市長候選人林智堅競選總部萬… 普悠瑪案 台權會等發聯合聲明：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。