普悠瑪案 台權會等發聯合聲明：停止獵巫 請行政部門自重

2018年10月25日 18:15 中時 曾薏蘋

台鐵普悠瑪列車翻覆造成重大傷亡事件，台權會今發表聲明，陸續傳出有所謂司機因施用毒品案目前緩起訴中的新聞露出，且行政院發言人在今日的行政院記者會上隨意講述案情並傳布錯誤訊息，導致整個事件的討論繼續朝向「司機個人問題」的走向，「監所關注小組」與「台灣人權促進會」嚴正予以譴責，並呼籲不要藉由「獵巫」來逃避全面性制度問題的檢視，司法單位也應秉於所職，追查此「緩起訴」案件外流，違反「偵查不公開」原則。面對錯誤，切實改正，才是全國人民所期待的。

聲明強調，本起重大公安事件讓國人同感哀傷，感佩罹難者家屬及同車乘客並未順著輿論風向企圖將問題導向一人之責，而是希望究明真相，採取必要的改革。反觀行政相關部門的卸責，透過各種管道企圖去窄化掩蓋事實的真相，將系統性的崩壞歸責於一人，甚而企圖用刻板的「污名」和「獵巫」的手段來使司機更加自責。

聲明指出，對於今日行政院發言人Kolas Yotaka在行政院記者會上竟表示：「司機每個月都會接受毛髮、尿液檢驗，但從緩起訴之後的檢驗都沒有毒品反應，最近兩個月也都沒有毒品反應。事發之後的檢查還沒出來。」要予以譴責。「緩起訴」的設計，就是為了讓施用毒品者能夠在不影響既有的工作及生活的前提下，導入醫療處遇的方式，以達戒癮之主要目的。「緩起訴」既然就是以不留下刑事紀錄為鼓勵初犯者的刑罰策略，個案案情就不應該任意被揭露，行政院發言人卻直接談論案情，顯屬不當。

聲明還說，有關施用毒品者的緩起訴流程，是針對初犯或五年後再犯者給予的附命成癮治療，通常流程是：一年戒癮治療、規律赴門診驗尿，兩年緩起訴期滿未經撤銷（不起訴處分）。毛髮檢驗實務上很難查出毒品施用反應，現行實務上均採驗尿處理。行政院發言人不僅不應該談論案情、更不應該誤導查驗毒品反應的方式和緩起訴的處遇流程。

聲明表示，在「監所關注小組」的訪談調查經驗裡，需要三班制輪班或24小時排班的高勞力密集、高注意密集的勞動者，他們有正常工作，也常為了工作提神而誤用或接觸了安非他命。若要真正降低勞動階級的用藥人口，規律檢驗的成癮治療，會遠比隔離監禁更為有效，當事人生計也不至於中斷。

聲明表示，在愈來愈多的事實證據逐漸浮出檯面後，監所關注小組與台灣人權促進會呼籲社會大眾要共同監督並譴責此種獵巫手法，同時也呼籲司法單位、監察院要調查是誰、透過什麼方式、以什麼樣的手法來洩露案件，配合作戲。並請求目前負責療養的醫院，能提供需要的心理支持和援助，支持當事人來共同釐清真相。

(中時 )