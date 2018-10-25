新竹》市長候選人許明財光復節參加蔣公紀念大會籲大家記取歷史教訓

2018年10月25日 18:13 中時 陳育賢

今天是台灣光復節，國民黨新竹市長候選人許明財25日與國民黨部共同在供奉蔣公的「天宏宮」舉辦蔣公紀念大會，許明財表示，大家要記取歷史教訓，籲請大家看清某些人的真面目，不要被披了羊皮的狼給騙了。

國民黨新竹市黨部、黃國新黨部、天宏宮今天共同發起蔣公紀念大會，與會人員包括黨部主委呂學樟，黃國新主委趙建爍、市長候選人許明財與新竹縣長候選人楊文科都到場向先總統蔣公銅像獻花致敬，過程簡單隆重，氣氛莊嚴肅目，饒富跨時代深層意義。

而眾人在紀念會開始之前，更先就台鐵普悠瑪號列車出軌事件，向死者默哀1分鐘，並祝福所有受傷者早日康復。

許明財表示，看到現場朋友拿著國旗、穿著代表藍營的背心，他一時心中感觸很深，此次新竹市3合1的選舉，很多地方都出現了國旗，也有很多人辦活動都拿國旗、穿國旗裝或藍色的服裝，甚至用藍營代表性的顏色，其實，他們是披了羊皮的狼，千萬不要被騙了。

其實，很多人都知道，現在的執政黨骨子裡搞台獨，實際上則反中親日，一昧的靠攏日本，不但否定許多日本侵華或辱台歷史事件，且日系食品大量進口，連有幅射汙染之虞的食品也要進來，台灣變成日本的提款機了。

許明財說，民進黨和其同路人絕口不提中華民國，且要消滅中華民國，不插國旗、不唱國歌，禁藍顏色，甚至要去中國化而修改歷史，現在選舉來了，就拿國旗、穿國旗裝，連服裝、廣告看板都用藍營色彩，什麼時候他們也扮起愛國分子了？

許明財表示，日人侵華期間，蔣公領導全中國的軍民同胞，歷經8年抗戰，才贏得勝利，讓台灣得以光復，而國民政府來台後，整軍經武，施行民主法治，並在台灣建設發展，才創造亞洲4小龍的經濟奇蹟。

這些國民黨政府在台灣所創下的建設成果和民主貢獻，絕對不允許任何機關、政黨因為政治意識形態的不同而抹煞、忽略。

他說，有心為了騙選票，就扮起愛國旗的角色；但大家別忽略了，這些平常混跡綠營，甚或徹頭徹尾綠到骨子裡的人，為何要裝扮成這般模樣？其目的為何？應不言可喻。

他表示，最近有些支持者憂心，對手陣營不但挖藍營的牆腳，還花大錢辦活動，看起來聲勢不小，其實，若是仔細地看，就不難發現，對手每次活動時，來自全省各地的遊覽車，遍布附近大街小巷，那就是外縣市來裝腔作勢充場面的。如果藍營和支持者要是再不團結、不謹慎、不努力，還會被人騙了，真的是「後果更不堪設想」。

(中時 )