法國達梭展示第6代戰機模型 平滑無垂尾設計

2018年10月25日 18:08 中時電子報 江飛宇

在巴黎舉行的2018歐洲海軍技術展覽會(2018 Euronaval)上，法國達梭公司(Dassault)展示了他們設想的下一代戰機的概念模型，將會是飆風戰機(Rafale fighter)的繼任者。

防衛世界(defense world)報導，達梭在攤位上展示了下一代戰機（NGF）與無人作戰飛機(UCAS)的概念模型，其中無人機UCAS，可能是由有人匿蹤隱形戰機NGF來控制。新的戰機將是法國和德國的合作研製，而達梭公司是專案領銜者。

NGF概念模型看不到飆風戰機(Rafale)的外觀繼承，它沒有前翼，也沒有垂直尾翼，這個概念與達梭在2014年實驗的無垂尾UCAV很相似。

法國下一代戰機模型。

另一個特點是雙發動機的配置，採用雙發設計顯然是安全性考量，它會比單發戰機，比如F-35有更好的生存力，不會因為發動機故障就失去動力。不過更有趣的是它發動艙凸出於機體，並且延伸的很長，令人聯想到當年與F-22競爭失敗的YF-23，只是當年的YF-23還有一對垂直/水平共用尾翼。

達梭的NGF戰機模型外型線條和發動機艙配置有點像YF-23。(圖/FAS)

展示攤位以法國核動力航空母艦為背景，表示NGF和UCAS除了空軍版本之外，還有海軍艦載機版本。

(中時電子報)