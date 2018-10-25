法國達梭展示第6代戰機模型 平滑無垂尾設計

法國的第6代戰機概念模型，外觀平滑減低雷達特徵。(圖/Youtube)

友善列印
中時電子報

在巴黎舉行的2018歐洲海軍技術展覽會(2018 Euronaval)上，法國達梭公司(Dassault)展示了他們設想的下一代戰機的概念模型，將會是飆風戰機(Rafale fighter)的繼任者。

防衛世界(defense world)報導，達梭在攤位上展示了下一代戰機（NGF）與無人作戰飛機(UCAS)的概念模型，其中無人機UCAS，可能是由有人匿蹤隱形戰機NGF來控制。新的戰機將是法國和德國的合作研製，而達梭公司是專案領銜者。

NGF概念模型看不到飆風戰機(Rafale)的外觀繼承，它沒有前翼，也沒有垂直尾翼，這個概念與達梭在2014年實驗的無垂尾UCAV很相似。

法國下一代戰機模型。

另一個特點是雙發動機的配置，採用雙發設計顯然是安全性考量，它會比單發戰機，比如F-35有更好的生存力，不會因為發動機故障就失去動力。不過更有趣的是它發動艙凸出於機體，並且延伸的很長，令人聯想到當年與F-22競爭失敗的YF-23，只是當年的YF-23還有一對垂直/水平共用尾翼。

達梭的NGF戰機模型外型線條和發動機艙配置有點像YF-23。(圖/FAS)

展示攤位以法國核動力航空母艦為背景，表示NGF和UCAS除了空軍版本之外，還有海軍艦載機版本。

(中時電子報)

文章來源：Dasault Aviation Presents Rafale Successor Concept At Euronaval Exhibition

潛艦機密會議　連上將副總長都不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。