高雄食品展高展館登場 搶攻千億商機

高雄國際食品展25日於高雄展覽館登場，高雄物產館展示18家特色農產品。（柯宗緯攝）

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高雄國際食品展25日於高雄展覽館開幕，搶攻千億商機。（柯宗緯攝）
高雄國際食品展25日於高雄展覽館登場，代理市長許立明（中）為高雄物產館開展揭幕。（柯宗緯攝）

高雄國際食品展等3展齊發，25日於展覽館登場，逾400家廠商齊聚，搶攻千億商機，預料4天展期吸引超過3萬國內外買家及參觀者。高市府海洋局與農業局也以高雄海味、高雄物產館展出，展售在地優質農漁產品。

國貿局高雄辦事處長賴國興提到，去年台灣食品進出口值皆成長，出口約985億元，銷往日本、中國、美國等市場，進口約2532億元，其中加工食品需求逾30％。今年邀請8個國家、近30位重量級買主與參展商洽談，期待帶動商機成長。

中華民國對外貿易發展協會副祕書長王熙蒙指出，今年首度有原住民族委員會組團參展，展出原民特色農產品。另有13個國家館參展，包括日本京都黑毛和牛、米其林一星拉麵、韓國龍頭芥末廠商製品、比利時經典巧克力及啤酒、德國葡萄酒、瓜地馬拉辣椒醬、宏都拉斯咖啡等。

代理市長許立明特別推薦高雄物產館、高雄海味專區，他指出，去年兩展區創下1億業績，而市府重視食安，積極輔導產銷履歷驗證和清真認證，產銷履歷增至1240家，農、水產品生產追溯有1322家取得認證，另有37項農漁產品取得清真認證，盼打開穆斯林及國內外市場。

食品展、餐飲設備展、清真展3展合一登場，現場消費滿額可抽獎，最大獎為華航、長榮亞洲不限航點經濟艙來回機票。另還辦理「港都料理王」廚藝競賽，分別以東南亞創意料理及異國料理爭霸為主題，以及邀請泰國名廚梁世安現場烹飪。

(中時 )

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