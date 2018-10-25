《中時晚間快報》司機員多次反應動力異常 調度員竟要求滑進站苦撐

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綜合報導

◎司機員多次反應動力異常 調度員竟要求滑進站苦撐

普悠瑪21日翻車事故，台鐵日前除表示調度員不知道司機員關ATP ，還說當時是通報空調故障，想把責任全推給司機員尤振仲。但根據曝光的通聯紀錄中，司機在出事故前，至少有9次反應列車有動力不穩的問題，但檢查員和調度員要他「用滑的」進站繼續苦撐，列車有動力時也催促他「 速度趕快加起來」，要求司機員趕快前進。

◎普悠瑪司機曾吸安被逮 政院：近期均未驗出

台鐵普悠瑪列車1021事件造成重大死傷，交通部長吳宏謀今表示，台鐵局長鹿潔身請辭獲准。同時，法務部長蔡清祥已證實，列車駕駛員尤振仲去年12月被發現有吸安紀錄，在今年2月獲得確定，但尤振仲近期並沒有被驗出毒品反應。

◎美股崩盤＋房市直落！這類股跌深35％

美國股市一切都出問題了！川普掀起的貿易戰終於打到了國內，媒體報導美國房地產市場也正呈現一種恐怖的自由落體狀態。數據指出，美國9月新屋銷售已跌2成，導致建築類股今年以來暴跌35%。看來在貿易戰襲擊之下，不只美股崩，美國房市也呈現一片慘狀。

◎見偶像羅大佑緊張傻笑 熊仔自虧被當小屁孩

羅大佑每月於Legacy舉辦的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，31日場次將首度邀請熊仔擔任開場嘉賓，兩人一個玩搖滾出身，一個是嘻哈起家，看似八竿子打不著，其實熊仔可是羅大佑的鐵粉，收錄於首張專輯《∞無限》的歌曲〈無名火〉就是向羅大佑的〈京城夜〉致敬。

(中時電子報)

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