普悠瑪翻車關鍵 恐在「致命的兩分鐘」

2018年10月25日 18:00 中時 胡健森

台鐵普悠瑪出軌翻覆事故造成慘重的死傷，各方都亟欲釐清案情，對於外界質疑，檢方及台鐵似乎要將肇事責任，歸咎到司機員尤振仲一人身上，宜蘭地檢署25日強調，案件的偵查對象不會只限於司機員，「證據到哪裡，檢方就辦到哪裡」。

根據目前各方的調查結果，對於有無通報關掉ATP（列車超速防護系統），台鐵與司機員尤振仲說法出現落差，其實雙方都沒說錯，但卻都只說了一半，各有所保留或遺漏。

根據調查結果，司機員尤振仲在列車過了大溪站前後就自行將ATP關掉，但並未立即回報此事，直到列車從羅東站出發，到發生翻覆事故前大約兩分鐘才回報已經關掉ATP，但已為時已晚來不及因應，這「致命兩分鐘」恐怕就是發生此次慘劇的最大關鍵。

而針對檢方立即聲押尤振仲，引發外界質疑似乎將責任都推到司機員一人身上，宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭表示，不只是檢方依涉嫌重大等理由聲請羈押司機員，在法院召開聲押庭時，司機員自己也承認確有過失，車速過快是明顯事實，但檢察官保證將全面調查，不會只限於司機員，在聲請羈押司機員後，檢方對相關人士的傳喚、調查動作並沒有就此停止。

江貞諭說，檢方偵辦這起案件的原則就是「跟著證據走，證據到哪就辦到哪」，檢方並沒有針對特定人或特定的面向，當證據顯示有相關人士涉案時，檢方就要有相對應的偵察作為。

據了解，目前檢方偵辦重點，除了已轉為被告的駕駛員尤振仲，調度員、站長、檢修員等人也是檢方積極調查的對象；「這是18條人命的代價，檢方不會輕忽，案件絕對不會就此停留」，江貞諭強調，這起案件絕對不是單一層面的問題，檢方會全力就這起事件做全面性偵辦。

此案相關證據很多，包括電磁紀錄、行車紀錄器、類似航空器的黑盒子、ATP系統、以及原廠設計的監控系統等，都會陸續做查證、鑑識、解讀、還原，宜蘭地檢署也設置了專屬場地，派出一組人力與相關專業人士進行判讀中，至於需要多久時間，目前無法有確切的答案，但一定會以最快的速度進行。

(中時 )