防範非洲豬瘟 林聰賢視察桃園機場

2018年10月25日 18:02 中時 陳麒全

農委會主委林聰賢25日下午視察桃園機場邊境管制作業，他強調面對大陸疫情有擴散的趨勢，此時防疫最為重要，希望旅客瞭解防疫是大家共同責任，並將病毒阻絕於境外。（陳麒全攝）

農委會主委林聰賢25日下午視察桃園機場邊境管制作業，他強調面對大陸疫情有擴散的趨勢，此時防疫最為重要，希望旅客瞭解防疫是大家共同責任，並將病毒阻絕於境外。（陳麒全攝）

防檢局出動多隻檢疫犬執行旅客稽查任務。（陳麒全攝）

防檢局出動多隻檢疫犬執行旅客稽查任務。（陳麒全攝）

防檢局與關務署合作，雙方都會加強配合查緝，所有夾帶肉製品入境的旅客，被查獲的機率相當高，希望旅客不要心存僥倖。（陳麒全攝）

防檢局與關務署合作，雙方都會加強配合查緝，所有夾帶肉製品入境的旅客，被查獲的機率相當高，希望旅客不要心存僥倖。（陳麒全攝）

中國大陸非洲豬瘟已累計通報44起疫情，共涉及11省份，並且有由北向南蔓延的趨勢，疫情擴散。為了有效阻絕疫情於關外，農委會主委林聰賢25日下午視察桃園機場邊境管制作業，他強調面對大陸疫情有擴散的趨勢，此時防疫最為重要，希望旅客瞭解防疫是大家共同責任，並將病毒阻絕於境外。

林聰賢25日下午來到察桃園機場視察，瞭解關務署台北關、農委會動植物防疫檢疫局等單位在國境稽查旅客攜帶肉製產品入關的流程，而防檢局也出動多隻檢疫犬執行旅客稽查任務。

林聰賢表示，中國大陸再傳出非洲豬瘟疫情後，本週又新增兩省傳出疫情案例，同時日前也發現中國大陸旅客攜帶有病毒的肉製品入境日本北海道被查獲；另外，桃園機場最近也查獲10多件旅客攜帶肉製品入境的案例。

為了宣導防疫重要性，並將病毒阻絕於境外，林聰賢談到政府也加強前往疫區旅遊或公出的民眾防疫宣導，同時也在各航空公司報到櫃檯，在旅客辦理登機手續時，夾入檢疫宣導文宣，希望大家共同防疫。

林聰賢強調，目前也與關務署合作，雙方都會加強配合查緝，所有夾帶肉製品入境的旅客，被查獲的機率相當高，希望旅客不要心存僥倖，針對違規攜帶疫區家畜肉類產品旅客，已著手研修動物傳染病防治條例，並提高罰鍰上限，也呼籲國人瞭解防疫是大家共同責任，全力保護台灣的畜牧、觀光等產業。

(中時 )