高雄》三隆里長表態挺韓國瑜？綠營批「看國民黨旺就倒戈」

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媒體報導高雄市議員候選人邱于軒拔樁成功、致使挺綠的三隆里長林洪碧珠倒戈支持國民黨市長候選人韓國瑜，並痛批民進黨執政對三隆里毫無建設，民進黨高雄市黨部25日轉發三隆里長候選人蕭國欽聲明稿，直斥這是「假新聞」，「『尚書大人』如今看國民黨旺又往國民黨倒」。

蕭國欽表示，林洪碧珠是無黨籍，「根本沒拿綠旗，哪裡有戈可倒？」且民進黨籍副議長蔡昌達4年來為三隆里爭取近5000萬預算拓寬9條道路、興建4項水利設施及公園，他痛批，林洪碧珠為討好「新主子」，竟公然謊稱三隆里沒建設，如此抹黑他人、成就自己的「尚書大人」行徑，讓協助過她的人都感到十分心寒。

蕭國欽指出，林洪碧珠的丈夫是當地老里長，因案無法繼續參選，因此由林洪碧珠代夫出征，當時民進黨禮讓、未提候選人，蔡昌達在競選過程中也給予許多幫助，才讓初次參選的她順利當選。

蕭國欽說，林洪碧珠上任後常向副議長蔡昌達提出建設需求，雖然林洪碧珠是無黨籍，但基於地方建設不分黨派，蔡昌達幾乎有求必應，4年內持續為三隆里爭取建設，光是公園經費就多達4000萬元，正在爭取的大三隆路建設經費更高達13億7000萬，在議會提出相關質詢時，林洪碧珠里長也曾前往觀摩。

蕭國欽痛批，4年前林洪碧珠看民進黨情勢好，就往民進黨靠，現在看國民黨旺又往國民黨倒，「真是好強的『尚書夫人』！」

他強調，選舉勝負是一回事，但做人基本原則還是要有，民進黨市府、蔡昌達為地方做了那麼多事，皆有公文白紙黑字證明，不容顛倒黑白。

(中時 )

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