2019萬金石馬拉松 明年3月17日熱鬧開跑

2018年10月25日 18:03 中時電子報 黃邱倫

即將邁入第17屆的萬金石馬拉松是國內最具指標性的國際賽事，更是台灣唯一經過國際田徑總會認證的銀標賽事，25日在市長朱立倫為2019年活動揭開序幕，代言人林明禎身穿全新設計跑衣首度亮相，還有「黑色閃電」蔣介文、亞運女排「微笑隊長」蕭湘凌、運動型男Elmo戴家昀以及法日混血的美女雷理莎等運動名人，帶來一場結合力與美的運動訓練表演。

朱立倫表示，新北市萬金石馬拉松是台灣的驕傲，不僅是一場經國際認證的賽事，可以讓來自世界各地的跑者體驗台灣在地文化，沿途欣賞萬里、金山及石門最美麗的維納斯海岸，藉由這場賽事也提供國內外菁英選手的交流平台，培育更多台灣優質且俱潛力的選手，也讓參與者享受運動帶來的樂趣，歡迎大家一起來跑步、一起來健康玩運動。

活動代言人是來自馬來西亞的陽光女孩林明禎，身穿新款土耳其藍跑衣亮相，簡約具設計感的線條，是萬金石特有海岸線及等高線的轉化，熱愛運動的林明禎開心表示: 「非常喜歡這件跑衣的設計，很期待明年3月17日可以到比賽現場幫各位跑者加油，一起享受北海岸的特色景點。」

2019新北市萬金石馬拉松報名抽籤登記日至昨日截止，今日下午3時在律師見證下公開抽出參賽者，將以電子郵件通知抽中名單，報名者可於下午6時至活動官網查詢抽籤結果。

(中時電子報)