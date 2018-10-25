台北同志遊行周六登場 「快樂撕」響應性平做公益

2018年10月25日 18:02 中時 柯宗緯

RICA也針對男性膚質推出黑炫風竹炭除毛熱蠟。（業者提供）

台北市國際彩虹文化節27日周六登場，今年適逢婚姻平權公投前夕，更受各界矚目。Caerus快樂撕男士專業熱蠟除毛專門店，攜手義大利精品熱蠟除毛品牌RICA為性別平權出一份心力，當日將於西門町紅樓廣場設置活動攤位，除可用5折優惠體驗除毛外，更有彩虹商品販售，活動淨收益10%將捐贈給投身愛滋預防「台灣露德協會」。

「Caerus快樂撕」是目前市場上僅見專注於男士除毛服務的專門店，也是認同性別平權的品牌。創辦人Tank表示，現今提倡兩性平等概念下，上沙龍不再只是女性權利，男士同樣應同享權利接受讓自己外觀與健康都更好的優質除毛服務。

Tank創辦男士除毛沙龍「Caerus快樂撕」，迄今1年多，目前除了台北、高雄、台中等據點外，11月1日更將在台南盛大開幕，快樂撕也正募集男士除毛師生力軍，一同致力於推廣優質男士除毛服務與正確除毛健康觀念。

「身體毛髮的處理，過去常被被視作一種女性化的象徵，其實現在男生接受除毛服務很普遍。」綜觀台灣熱蠟除毛服務發展多年的RICA台灣區教育總監Ivy說，同時也點出現代人對於體毛處理的健康概念其實早已不分男女，希望消滅這樣的性別歧異、傳遞正確的體毛整理觀念，也是RICA參與本次活動的初心。

(中時 )