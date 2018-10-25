台北同志遊行周六登場 「快樂撕」響應性平做公益

RICA與Caerus快樂撕將捐出10％活動淨收益給台灣露德協會。（業者提供）

友善列印
中時
RICA也針對男性膚質推出黑炫風竹炭除毛熱蠟。（業者提供）

台北市國際彩虹文化節27日周六登場，今年適逢婚姻平權公投前夕，更受各界矚目。Caerus快樂撕男士專業熱蠟除毛專門店，攜手義大利精品熱蠟除毛品牌RICA為性別平權出一份心力，當日將於西門町紅樓廣場設置活動攤位，除可用5折優惠體驗除毛外，更有彩虹商品販售，活動淨收益10%將捐贈給投身愛滋預防「台灣露德協會」。

「Caerus快樂撕」是目前市場上僅見專注於男士除毛服務的專門店，也是認同性別平權的品牌。創辦人Tank表示，現今提倡兩性平等概念下，上沙龍不再只是女性權利，男士同樣應同享權利接受讓自己外觀與健康都更好的優質除毛服務。

Tank創辦男士除毛沙龍「Caerus快樂撕」，迄今1年多，目前除了台北、高雄、台中等據點外，11月1日更將在台南盛大開幕，快樂撕也正募集男士除毛師生力軍，一同致力於推廣優質男士除毛服務與正確除毛健康觀念。

「身體毛髮的處理，過去常被被視作一種女性化的象徵，其實現在男生接受除毛服務很普遍。」綜觀台灣熱蠟除毛服務發展多年的RICA台灣區教育總監Ivy說，同時也點出現代人對於體毛處理的健康概念其實早已不分男女，希望消滅這樣的性別歧異、傳遞正確的體毛整理觀念，也是RICA參與本次活動的初心。

(中時 )

防範非洲豬瘟 林聰賢視察桃園機… 台鐵司機分身乏術 作息混亂須靠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。