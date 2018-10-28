上夜班、睡眠不足為何導致肥胖？ 兩招就能改善

上夜班或是睡眠不足會導致肥胖，即便是短期間都會有實質影響，不過目前似乎還不能因此申請職業災害補償。（圖／Shutterstock)

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中時電子報
盧伯華

由瑞典烏普薩拉大學(Uppsala University)所進行的研究證明，熬夜、睡眠不足會影響人類身體組織內的基因表現和代謝調節，因而讓我們的身體積累更多的脂肪，同時減少肌肉質量，此外還會有血糖代謝失調問題，長期下來導致2型糖尿病風險增加。而改善因晝夜節律混亂而造成的代謝失調，最有效的方式當然是恢復正常作息，如果無法改變作息時間，那麼調整飲食與增加運動量是改善此種代謝失調最好的方法。

這項發表在學術期刊《科學前緣》(Science Advances)上的研究指出，患有慢性睡眠障礙或夜班工作的人患肥胖症和2型糖尿病的風險較一般人高出許多。烏普薩拉大學的研究表明，睡眠不足與體重增加不利之間存在密切的關聯──肌肉減少並增加脂肪堆積──這會導致許多不利健康的因素出現。早先研究中己經指出，睡眠不足與晝夜規律受到干擾，會影響肌肉和組織內調節脂肪代謝的功能，但尚不清楚睡眠受干擾所導致組織代謝變化是否會造體重增加。

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在這次的新研究中，研究人員對15名健康且體重正常的人進行了兩次控制實驗，參與實驗者的活動與膳食模式高度標準化。參與者分別進行正常睡眠（超過八小時）與整夜熬夜，並在隔天早晨從參與者的皮下脂肪和肌肉中取出小塊活組織樣本與血液樣本進行比較，分析它們在糖分子、脂肪與氨基酸的代謝狀況。

這些取樣組織經過分析顯示，缺乏睡眠會導致DNA發生甲基化的現象，主持研究小組的學者Jonathan Cedernaes表示，每個組織內都有調節生物時鐘的基因，睡眠缺乏會導致這些基因調節作用紊亂，影響身體對脂肪的代謝功能，讓脂肪在組織中累積，肥胖風險因而加大。在骨骼肌中則觀察到肌肉中的蛋白質出現分解代謝現象，導致肌肉質量減少。另外在血糖的代謝上也有類似的不正常現象，這會增加罹患2型糖尿病的機率。

目前研究人員只研究了一夜失眠的影響，尚不明瞭其他形式的睡眠或晝夜規律錯亂時，會如何影響人體的組織代謝。

研究人員指出，早先的實驗也證明，健康的飲食和運動是可以改變DNA甲基化的因素，對於消除睡眠不足造成的不良代謝影響有很大幫助。而需要幾天恢復正常睡眠才能補回失眠一晚所造成的組織代謝問題，則是一項未來研究中令人感興趣的題目。

(中時電子報)

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文章來源：How sleep loss may contribute to adverse weight gain

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