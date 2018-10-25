北市「三腳督」得票神預估 吳祥輝分析：柯文哲最慘

台北市「三腳督」選戰越演越烈，選情撲朔迷離。（張祈/攝）

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中時電子報
/綜合報導

作家吳祥輝日前邀請《屠殺》作者伊森．葛特曼來台，葛特曼指控台北市長柯文哲是「Liar」，並影射柯文哲涉及器官移植仲介，對柯文哲選情產生部分影響。吳祥輝今日又在臉書針對北市「三腳督」選情提出看法，他預估最後得票數為：「柯文哲40萬+。丁守中50萬+。姚文智60萬-」，與其他民調數據大不相同，最後待11月24日投票日見分曉。

吳祥輝分析台北市的市長選舉，指第一階段可能已經成型，其中，丁守中的60萬基本面可能已有約十萬票跑給柯文哲。形成丁守中50萬，柯文哲40萬的新局面。第二階段變化在姚文智的基本面。泛綠60萬的基本面中，現在大概回歸30萬。打死也要投給姚文智。

吳祥輝指出，泛綠另外30萬觀望中，但新的氛圍已經形成，因為他解讀不加權的民調，丁守中應該已經贏過柯文哲。姚文智的民調數據有一半隱藏中反柯的力量已經大於反國民黨。所以，這30萬姚文智的基本面怎麼走，決定勝負。

吳祥輝最後估算「三腳督」態勢是：柯文哲40萬+。丁守中50萬+。姚文智60萬-，強調「這場選戰竟是如此變化多端，好看極了」。

不過，《屠殺》作者伊森．葛特曼指控台北市長柯文哲是「Liar」後，選戰溫度計在分析10/18~10/24網路大數據指出，臺北市長候選人最新當選率：柯文哲42.29%、丁守中33.51%、姚文智24.20%，與吳祥輝分析差異甚大，最後要到11月24日投票日開票便知估票精準與否。

(中時電子報)

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