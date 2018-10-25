雲林》斗六面交好困難 !林慧如要打造小資族的網購面交市集

2018年10月25日 18:10 中時 周麗蘭

斗六市長候選人林慧如（右）邀請前文化處長劉銓芝（左）擔任文創顧問，打造青年文創市集。（周麗蘭攝）

斗六市民網路揪團面交的風氣盛，賣主大多集中於菜市場、寺廟廣場面交，常導致交通大打結，斗六市長候選人林慧如提出在斗六社口水岸公園打造一個全台最方便的網購面交市場，讓小資族有個不需日曬雨淋排隊的免費交易市集。

林慧如指出，時下年輕人利用臉書在社群團體內PO網賣東西，自食其力創業，斗六熱門面交地點是斗六圓環、受天宮前廣場、民生南路黃昏市場、斗六棒球場等地點，不僅無遮蔽之處，也會造成交通打結，她若當選將在社口水岸公園遊客服務中心設立可遮風避雨的市集，方便網購面交。

林慧如16日邀請前文化處長、雲科大教授劉銓芝擔任她的市政文創顧問，提供文創發想。

初步構想是，面交市集融入公園林木樹蔭間，四建置無線網路，方便市民使用WIFI，搜尋資訊、抓寶打怪、找人面交都方便，周邊設置監視器保障交易安全。

林慧如表示，社口水岸公園及旅客服務中心也能作為協助農民發展地方特色農產的基地，讓農產導入設計概念，加入故事和設計，提高產品質感與價值。

斗六市行啟紀念館、三小市集是年輕人聚集之地，她若當選將向縣府爭取連同籽公園一起讓斗六市公所代管，重新統一規劃，使市區也有方便年輕人交流的創業市集。

(中時 )