台鐵司機分身乏術 作息混亂須靠藥物入眠

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，造成乘客重大傷亡。(黃世麒攝)

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台鐵普悠瑪發生史上最嚴重的翻車事故，造成多起傷亡。台鐵退休司機員指出，從肇事列車司機員尤振仲與調度中心的通話記錄看來，他除了要邊開車邊回應無線電，還須排除多項故障，「正常人都會分身乏術」。另外尤振仲被爆出有吸毒前科，該名司機員指出台鐵司機班表混亂，同仁須倚靠藥物入眠的狀況時有所聞。

一名不具名的台鐵退休司機員表示，台鐵道路不像高鐵或捷運一樣暢通無阻，不僅有平交道、上下坡、彎道、隧道等狀況，還須注意各路段的速限標誌，他說「差個半秒、一秒速度就差了幾十公里」。

該名司機表示，在ATP故障又高速行駛的情況下，司機員必須更專注注意路邊的速限標誌，還須面對調度中心要求的「趕快速度加起來」與誤點塞車壓力，讓司機員更顯手忙腳亂。

針對肇事列車司機員尤振仲被爆出有吸毒前科一事，該名退休司機表示，他在台鐵服務37年內雖沒聽聞過有人為了提神吸毒，但須靠藥物入眠的情況時有所聞，他指出台鐵列車員的班表混亂，每日工時不一、作息混亂，是台鐵局壽命最短的職務。

該名退休司機批評，政府不重視台鐵，不願意投資經費修理、增購設備，甚至人力不足到連個助理都派不出來，又要求司機員解決如此龐大的事物，同時還要他跟調度中心保持通話，根本是強人所難。

另外司機員若有誤點的狀況，還會影響其獎金金額多寡。司機員透過行車時間與里程數累積點數，依據點數發放獎金，但若發生事故，獎金就可能全數歸零，實為一大壓力，才會導致司機員超速趕點。

(中時 )

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