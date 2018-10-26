只賣自己也愛吃的 大窯大擺手工披薩熱賣

「口墨橫飛」嚴選高品質墨魚腸、飛魚卵腸，一口咬下有著濃厚的海鮮味。（張祈攝）

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「醬蒜燻鴨」以煙燻鴨胸肉、蒜苗加上獨門醬料，頗受顧客喜愛。（張祈攝）

返鄉夫妻為提供健康料理，堅持用最好的材料！位在花蓮市中心的手工披薩店「大窯大擺」，為一對年輕夫妻所營運，為了提供孩子更好的生活環境並就近照顧年邁父親，夫妻倆放棄百萬年薪，2年前返鄉創業，堅持做健康的手工披薩，低油、少糖、少鹽的天然食材，連挑食的兒子們都愛吃。

大窯大擺店裡約有15種披薩口味，葷、素及甜品選擇，全為現點現做，現場等候約15至20分鐘左右，老闆說，考量餐廳位置就在市中心住宅區，窯烤材料選擇低污染的瓦斯加熱，窯是經過認證專利的專業烤窯，可以烤出上下平均肉熱的「無死角」披薩，不會有餅皮烤過頭、食材還沒熟的問題。

店裡的披薩共有8吋及11吋大小，餅皮則有薄皮及厚皮2種選擇，其中厚皮吃起來有濃厚的小麥味，愈嚼愈香，薄皮則類似墨西哥烤餅，有酥脆口感，店裡的獨家口味包括「口墨橫飛」嚴選高品質墨魚腸、飛魚卵腸，另一項「醬蒜燻鴨」也頗受顧客喜愛，以煙燻鴨胸肉、蒜苗加上獨門醬料，都是店裡的人氣商品。

店名：大窯大擺義大利手工窯烤披薩

地址：花蓮市明智街112巷1號

營業時間：11時-14時、17時-20時（周一公休）

售價：「口沫橫飛」、「醬蒜燻鴨」8吋薄皮240元、厚皮260元/11吋 薄皮420元、厚皮470元

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