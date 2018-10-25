火爆砍傷富尪 張雨綺人設崩塌！被揭小三狼狽上位成正宮

張雨綺被爆是小三狼狽上位成正宮。(取自微博)

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中時電子報
葛曉倩與弟弟對話截圖流出。(取自微博)
張雨綺。(本報系資料照)

大陸女星張雨綺今年9月24號驚傳與第二任老公、身價50億的袁巴元發生爭吵，憤而持刀砍傷對方，事情發生3天火速宣布離婚，敢愛敢恨的個性令人印象深刻，更被網友封為是現代版「我的野蠻女友」。只是現在陸網又瘋傳袁巴元前女友葛曉倩與弟弟的微信對話截圖，內容清楚描述當年兩人還在交往時，張雨綺如何介入這段感情，並侵門踏戶趁著葛曉倩不在家，堂而皇之住進兩人愛巢，最後得知葛曉倩要回來，又火速搬走的小三上位史令網友驚呼「張雨綺人設崩塌」！

袁巴元與葛曉倩育有１女，當年張雨綺再嫁袁巴元時，男方被起底已有妻女，質疑張雨綺是小三上位，但張雨綺事後也特地發聲明，強調袁巴元沒有婚姻紀錄，育有１女由兩人共同撫養，為自己洗刷小三嫌疑。

然而近來陸網就瘋傳葛曉倩與弟弟的微信對話截圖，上頭清楚描述葛曉倩還在與袁巴元交往時，某天她有事要去外地離開幾天，前腳剛走，後頭張雨綺就這麼住進她與袁巴元的同居處，還和她的小孩親切玩樂，這一切全部被監視錄影器拍了下來。

後來當張雨綺得知葛曉倩即將回來，更火速搬離此處，暗指張雨綺這個小三當得很狼狽！對於對話截圖爆料，陸媒新浪娛樂求證張雨綺工作人員，對方則以訊號不好待會聯繫為由掛斷電話，未有回應。

網友更訝異脾氣火爆的張雨綺，會如此低聲下氣地當人小三，「張雨綺的脾氣怎麼可能做小三」、「哈哈哈哈哈張雨綺人設終於要崩塌了！就猜到終有反噬的一天」、「越火爆的越容易主動當小三，所謂敢愛敢恨」。

(中時電子報)

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