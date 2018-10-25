連賠償金都反覆？ 普悠瑪輕傷者家屬爆 賠償金被砍20萬

普悠瑪事件，有民眾向媒體爆料，賠償金跟當初說好的不太一樣。（資料照片）

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中時電子報

普悠瑪翻覆意外造成18死、190傷，先前台鐵曾承諾受輕傷的家屬，每人可獲得最高賠償60萬賠償金加5000的慰問金，但卻有受害家屬出面爆料，不僅說好要發放的慰問金5000元要遇到長官才有，而原先承諾的60萬元賠償金也因政策改變，降為40萬元。

根據《ETtoday新聞雲》報導，一名從第4車廂脫困的楊姓婦人，因翻覆意外斷了三根肋骨，被視為輕傷者。

林婦女兒向媒體表示，事後她看新聞才得知有賠償金，致電到台電詢問相關人員，卻得到那筆賠償金是「醫療補助費」，只能「拿醫院收據去實報實銷的申請」回覆，且因政策改變，最高金額還從60萬降到40萬元，而被視為輕傷者的楊婦更一毛錢都領不到。

除了賠償金之外，林女也向媒體提到，台鐵原本表示凡有就醫紀錄就可領取的5000元慰問金，竟變成「在醫院有碰到台鐵長官，才會發放的一筆錢」讓她十分傻眼，但向議員抱怨後，5000元慰問金又變成「之後會補發」，種種誇張行徑讓她直言「我們被當成騙錢的一樣。」

對此，台鐵則回應，有關輕傷者的醫療補助，民眾在就醫完整治療後，具妥提供診斷證明、醫院單據、乘車票據(如移師則在傷者名冊內即可申請)等相關證明，向台鐵提出醫療費用申請，台鐵將予以實報實銷。

依據《鐵路法》62條《鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法 》賠償40萬，但另有20萬來自「交通部台灣鐵路管理局行車及其他事故特別濟助金發給基準」，因此共提供上限60萬元醫療補助，另加慰問金5000元，傷者可依診斷證明提出申請，將來如需後續醫療照護，導致費用超過60萬者，則將另案處理。

(中時電子報)

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