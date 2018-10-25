全台首座產業古蹟高雄美濃竹仔門電廠 好逛又好拍

2018年10月25日 18:32 中時 林雅惠

全台首座產業古蹟、高雄美濃竹仔門電廠歡慶110歲生日！台電竹仔門電廠是日治時期興建的南台灣第一座水力電廠，1909年完工至今，已是百歲「人瑞級電廠」，過往提供打狗(高雄)港築港電力及台南、高雄、屏東民生用電與灌溉用水，是奠定南台現代化的重要基礎建設。

台電表示，週六(27日)將舉辦竹仔門電廠110週年活動，開放「古蹟電廠巡禮」，有台電同仁協助導覽獲國家古蹟認證的古蹟廠房、百年德製發電機組等設備，保存電廠歷史文物與在地生態的古蹟生態展示館也將同步揭牌，現場還有美濃在地農特產、文創、陶藝與寶來溫泉等展售，歡迎民眾一同來為竹仔門過生日。

台電指出，日治時期發現竹仔門所在位置除既有灌溉功能，也適合發展水力發電，因而規劃利用荖濃溪與獅子頭圳之間達21.3公尺的水位落差，設置水力發電廠，將其位能化為可推動機組發電的動能，在竹仔門山打通一條高寬均3.2公尺、長達505公尺的馬蹄型引水隧道，引入荖濃溪水，後續再利用高低落差將水從4條壓力鋼管送往電廠，由水輪機帶動發電機發電，產生4部共2000瓩的電力。

台電表示，竹仔門電廠現為台電高屏發電廠竹門機組，是日治時期於南台灣興建的第一座水力電廠，1909年完工，除提供當時打狗港現代化築港、自來水工程用電，與高雄、台南、屏東民生用電，發電後的水也全數引入獅子頭水圳，用來灌溉美濃平原將近四千多甲農地，讓其成為一年可收穫三次的良田。

台電強調，舊有機組隨年歲增加，雖已於2009年新機組上線後退休，其具時代歷史意涵的新古典主義廠房、1909年(明治42年)竣工紀念碑、工程殉職紀念碑，與德國製AEG百歲發電機等設備仍獲各界重視，於1992年獲三級古蹟肯定，也成為台灣第一座產業古蹟，並於2003年經公告指定為「國定古蹟」，如今歡喜迎來110歲生日。

台電週六(27日)將舉辦竹仔門電廠110週年活動，希望結合古蹟電廠與地方產業，協助地方觀光經濟發展，如現場設有美濃147米、紅豆、老蘿蔔、六龜蓮霧、寶來溫泉等相關產品展售，而電廠下午將也開放「古蹟電廠巡禮」，現場有台電同仁協助導覽介紹國家古蹟認證的古蹟廠房、百年德製發電機組、各項儀表、控制室、室內防空洞等設備與空間。

台電表示，廠區廣植蜜源植物，順應既有環境設立蝴蝶生態園區，結合環山與水路步道，隨處可見蝴蝶飛舞與上百種鳥類、昆蟲與植物生態，既好逛、更是拍照打卡好景點；而台電另由舊辦公室改造、用以保存電廠歷史文物的古蹟生態展示館也將同步揭幕開放，歡迎民眾一同來為竹仔門過生日，讓110歲的竹仔門生態古蹟電廠風華再現。

(中時 )