台中花博好農市集全台最大 推廣台灣農「食」力

2018年10月25日 18:31 中時 王文吉

北屯區養蜂產銷班提供蜂蜜供民眾試喝。（王文吉攝）

新社「菇后」展售「黑早冬菇」，採用初採香菇，經低溫烘培製成。（王文吉攝）

36歲青農林鈺軒在霧峰種植有「台灣越光米」之稱的台農77號，還設計「米巷」品牌。（王文吉攝）

台中市農業局長王俊雄對大甲芋頭的品質讚譽有加。（王文吉攝）

好農市集展售紅龍果加工製品。（王文吉攝）

台中花博即將開幕，台中市農業局規劃「好農市集」，邀請全國超過200個農漁畜產攤位展售，開幕日同步在三大園區登場。展期間每月都有主題行銷活動，還有打卡集點雙重送好康優惠；開幕首週和花博吉祥物立牌合照，打卡上傳並加贈好農市集限量環保購物袋，好逛又好玩。希望藉此活動，讓世界看見台灣的農「食」力。

台中市農業局25日在后里馬場園區舉辦「花現好農。市集綻放」好農市集搶鮮報報記者會，農業局長王俊雄、觀旅局副局長陳育正、農糧署副署長蘇茂祥到場共襄盛舉。后里花卉合作農場、后里酒莊葡萄酒、和平咖啡香、后里高接梨、北屯蜂蜜產銷班及潭子田媽媽等，一同預告全台最大的農夫市集即將登場。

王俊雄表示，后里、外埔、豐原三大園區均規劃好農市集戶外展攤，位於園區外，不用購票即可參加，藉此向花博遊客行銷優質農特產品，除台中在地農友參加，也邀請全國各縣市、超過200個農漁畜產攤位共襄盛舉，提供遊客賞花之際，一個採購當季農漁產品的好去處。

農糧署副署長蘇茂祥也肯定台中市政府精心規劃好農市集，推廣台灣在地優質農特產品，並邀請全國各縣市參加展售，除能讓國民品嚐優質的農特產品外也藉此照顧全台農友。

農業局表示，三園區室內展館也網羅全台擁有四章一Q認證的農特產品、農創精品及地方特色伴手好禮，遊客可使用多元行動支付，在好農市集享有輕鬆消費、一次購足。為促進消費，推出「打卡集點雙重送」優惠，只要於好農市集戶外展攤或室內展攤消費，滿100元即贈1點，集滿6點可抽好禮1次。

農業局表示，只要在好農市集打卡區拍照上傳，每日可兌換限量鑰匙圈。花博展期每月推出包括綠活DIY、一日農夫農村體驗趣等，開幕首週更有吉祥物相見歡活動，遊客只要到好農市集粉絲專頁按讚，並與任一隻吉祥物立牌合照打卡，上傳個人臉書頁面，即送台中花博好農市集環保購物袋，限量200份，送完為止。

(中時 )