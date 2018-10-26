高雄》李雅芬楠梓坑之友會成立 300支持者高喊凍蒜

2018年10月26日 07:11 中時 柯宗緯

選戰倒數1個月，國民黨高市左楠區候選人李雅芬25日舉行楠梓坑之友會成立大會，她強調是楠梓在地女兒，未來將與市長候選人韓國瑜一起當選，誓言為地方爭取更多建設，現場吸引300名支持者響應，大喊「凍蒜」，氣氛好不熱鬧。

身為警眷的李雅芬，是5個孩子的媽，更長期擔任立委黃昭順助理，中央經歷豐富。她說，自己是楠梓在地出生、成長，人親土親，不會忘記鄉親對她的鼓勵，她允諾爭取左營、楠梓區各設置1座國民運動中心，這次要讓高雄翻轉，拜託選民，市長支持1號韓國瑜、議員投18號李雅芬。

國民黨楠梓區黨部主委周正雨表示，李雅芬是有服務熱誠的新人，呼籲大家要力挺。而李雅芬的父親李水樹擔任過援中港中和里三屆里長，這回也首度公開亮相，懇請大家支持李雅芬。

國民黨大咖接棒力挺李雅芬，26日傍晚韓國瑜、李雅芬位於楠梓的市民總部將舉行成立大會，馬英九總統、立委蔣萬安、江啟臣、謝龍介等皆會前來加油打氣。新北市長候選人侯友誼將與韓國瑜在空中合體，現埸還設有胖卡攤車，兒童遊樂城堡，供親子同樂。

楠梓坑之友會位於朝新路108號，昨先舉行祭拜儀式，地方耆老、里長候選人、各界人士近300人到場與會，現場情緒激昂，凍蒜聲不絕於耳，目標將李雅芬送進議會問政，讓韓國瑜入主市府當家。

(中時 )