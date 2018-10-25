賴揆接見十大傑出青年 盼以社會責任持續貢獻

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行政院長賴清德今日接見國際青年商會中華民國總會「第56屆十大傑出青年」一行時，恭賀當選人獲得青年的最高榮譽，並希望身為社會標竿及青年楷模的得獎者在各領域持續努力，啟發更多年輕人看見未來的方向，一起面對國際的競爭與挑戰。

賴揆指出，本屆「十大傑出青年」得獎者分別對科技、傳統、醫療、運動，緝毒、社會企業、人權、外交及心理諮商等不同領域有所貢獻，且都具備自我挑戰的勇氣、克服困難的毅力，並設定理想及目標以改善社會，讓台灣被國際看見。獲獎者肩負社會責任，除了成就外也需重視品性，以作為青年的學習榜樣。

賴揆表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）最近到智庫「哈德遜研究所」（HudsonInstitute）發表的演講中，批評中國多年來的作為，並肯定台灣民主、自由及重視人權的精神。另根據「世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF）評比140個國家經濟競爭力的報告，我國排名第13，在亞太地區排名第4；在「創新能力」中，台灣排名全球第4；而我國的總體經濟情形更獲得全球第1。

賴揆進一步表示，在中美貿易衝突、國際金融情勢變化的背景下，我國能有上述成果，代表在國際有很好的發展機會。台灣是個小國，並非「聯合國」（United Nations, UN）的會員國，同時面臨中國的威脅及打壓，導致我國的處境相當困難。因此，我國要更團結，並對台灣有信心，才能面對激烈的國際競爭。

賴揆指出，許多外國朋友對我國肯定有加，稱讚「台灣最美的風景是人」且美食聞名，並肯定各級政府的服務效率及全民健保制度提供的良好醫療水準。此外，台灣交通與生活十分便利且治安良好。

政院表示，本屆獲得「十大傑出青年」的有：「科學及技術研究發展類」呂宥蓉女士、「基層勞教類」湯淯甯先生、「醫學研究類」吳嘉霖先生、「社會服務類」朱芯儀女士、「體育技藝類」鄭怡靜女士、「文化及藝術類」黃翊先生、「公共行政類」呂澎澤先生、「農漁環保類」龔建嘉先生、「兒童、性別及人權關懷類」陳志瑜先生以及「華裔青年特別獎」李毅峰先生。

(中時 )

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