影》曾為她證婚 菲最美女警任杜特蒂貼身助理

2018年10月25日 18:48 中時電子報 吳映璠

有「菲律賓最美女警」稱號的總統貼身隨扈蘇菲亞羅蘭‧狄里尤（Sofia Loren Deliu）24日被菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）指派為特別助理，接任即將辭官競選參議員的克里斯多夫•吳（Christopher Bong Go）。

據中央社報導，現年28歲的總統貼身隨扈狄里尤將擔任總統貼身助理一職，杜特蒂是在昨日一場公開活動中宣布這項消息，原特別助理克里斯多夫•吳則因即將投入參議員競選活動辭職。

事實上狄里尤原本在菲國警界就相當出名，她是羅馬尼亞與菲律賓混血，2015年參加菲律賓地球小姐選美比賽一炮而紅，儘管沒有拿下冠軍，最終仍取得前15名好成績，更被冠上「菲國最美女警」稱號。

據拉普勒（Rappler）新聞網報導，當年競選時狄里尤表示，參加比賽並不是為了展現美貌，而是希望透過選美讓大眾更認識菲律賓國家警署（Philippine National Police, PNP），讓PNP後續推行的活動更為順利，而當年她的競選訴求則是希望喚醒民眾確實遵守環保法規。

據「菲律賓星報」（Philippine Star）報導，狄里尤2006年進入菲律賓國家警察學院（Philippine National Police Academy）就讀，十年來一路晉升至高級警官，2017年成為杜特蒂貼身隨扈，也是杜特蒂上任以來首位女性隨扈。今年3月狄里尤與同為警官的阿布杜拉加克（Abdul-Bassar Abdurajak）結為連理，杜特蒂還擔任兩人的證婚人，要小倆口把對國家的使命與熱忱用在維繫伴侶關係上。狄里尤與阿布杜拉加克是警校同窗，兩人相戀八年後步入禮堂。

任命美女警官擔任貼身助理不免引人熱議，因為杜特蒂素行不良，曾多次公然強吻女粉絲，據報導，今年6月杜特蒂出訪韓國時，還在鏡頭前三番兩次向當地菲國美女勞工索吻，儘管對方頻搖頭，最後還是強行吻了她，這個舉動更招致各界批評。

(中時電子報)