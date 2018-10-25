挑戰風王！玉兔超越山竹 近台恐走「髮夾彎扭曲路徑」

挑戰風王！玉兔超越山竹 近台時恐走「髮夾彎式扭曲路徑」。（圖/翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

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中時電子報

強烈颱風玉兔逐漸接近台灣，其強度超越之前的山竹颱風，創下今年最強颱記錄，目前以每小時16公里速度，向西北西進行。不過目前各國預測玉兔路徑分歧，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書解釋，美國、歐洲、日本及英國預測差異大的原因。天氣職人吳聖宇則表示，「5天後玉兔可能會在台灣東南方急轉彎，甚至出現髮夾彎式扭曲的路徑」。

玉兔目前和重創日本的山竹颱風並列為「今年最強颱風」，有機會成為今年風王。面對來勢洶洶的「猛兔」，各國都相當關注其路徑，目前各國預測差異大的原因是當玉兔週末來到日本琉球南方海域時，正好會遇到北方涼冷空氣南下，引導玉兔的高氣壓隨之減弱，玉兔失去導引之後，緩慢移動甚至滯留。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，美國海軍預測玉兔颱風會提早北轉，美國、歐洲則認為到了日本琉球南方後大角度轉向，加拿大分析會比歐、美還晚一點大角度轉向，但日本及英國表示會直衝菲律賓，並且進一步解釋差異會這麼大的原因。

如果玉兔受到北方系統牽引，就會大角度轉向，這時就會走歐、美、加拿大預測的路徑。或是玉兔受到強烈東北風壓制，而朝菲律賓前進。

天氣職人吳聖宇則在臉書上分析，極為溫暖的海水溫度以及良好的大氣環境（低垂直風切、輻散優異）果然讓玉兔大爆走，威力驚人。他認為北邊的槽線並未牽引到它，東側的高壓主體也沒有給予玉兔明顯往北的推力，因此玉兔會持續偏西移動。

吳聖宇表示，玉兔5天後甚至有可能來到台灣東南方海面，不過此時另一個深厚西風槽東移南下，「玉兔可能會在台灣東南方急轉彎，甚至出現髮夾彎式扭曲的路徑」，但是轉彎的位置跟時間點都還不是很確定，仍須多留意。

(中時電子報)

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