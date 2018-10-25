明基友達文教基金會 捐贈竹市國際石雕作品點亮漁人碼頭

2018年10月25日 18:49 中時 陳育賢

明基友達文教基金會25日捐贈法國藝術家艾瑞爾˙穆索維奇所創作、由白色大理石打造的「空間之間」（The space between）予新竹市政府。（陳育賢攝）

為讓一般民眾也能親近國際級藝術作品，明基友達文教基金會特別與新竹市政府合作推廣公共藝術，25日並特別捐贈法國藝術家艾瑞爾˙穆索維奇所創作、由白色大理石打造的「空間之間」（The space between），這座公共藝術座落在新竹漁港國際風箏賽場，而漁人碼頭也在大師的石雕作品點綴下，更有人文藝術氣息。

今天的捐贈儀式是由市長林智堅與明基友達文教基金會執行長童文池共同揭幕，林智堅表示，感謝明基友達文教基金會捐贈，明基與友達光電是國際級企業，捐贈國際級藝術大師作品放在南寮國際級的風箏賽場，讓整個漁人碼頭增添人文藝術氣息，民眾前來又多了1項出色雕藝術作品可以欣賞，親自感受大師魅力，更能帶動觀光。

林智堅說，他上任後向中央爭取超過100億經費，持續改變這座城市，更啟動漁人碼頭計畫，打造出8公頃大草皮，將以前黑漆漆柏油變成備受肯定國際級風箏賽場。

另，南寮大道即將在11月通車，鄰近的魚鱗天梯、親子沙灘都是人氣熱門景點，每逢假日湧入人潮，大師作品不只點亮漁港，也讓市民朋友可以親炙藝術。

產發處表示，此件雕塑作品創作者為法國藝術家艾瑞爾˙穆索維奇（Ariel Moscovici），其是在2017年BenQ國際雕塑營（BenQ International Sculpture Workshop）創作。

艾瑞爾˙穆索維奇的作品一直是國際中展覽的展品和裝置主題，例如著名的公共藝術作品「天空與地球之間」（Between Sky and Earth），2003年在台北101安裝時即廣受矚目。

而此件「空間之間」創作意涵則表現出1種從地球升起的造型，就像「山」一樣，其並由5塊白大理石所構成，中間有1個空隙，像是1朵中心為紅色的白花，中心空間用紅色的燈光展示，如同溫暖的心臟、1個保護及保存能量、知識的地方，更是生命的火焰。

(中時 )