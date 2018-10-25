徐乃麟挺電競 自豪耶魯博士小兒子打進世界電玩大賽

2018年10月25日 18:40 時報周刊 張毓琪

狼谷競技台節目主持群Cyo（左起）、瑀希、JOJO、小葵、阿達、納豆、御姊愛、安娜李、Zoe、Kittie、歐文，都到場祝賀開台。狼谷提供

當電競遇到電視綜藝，會是什麼模樣？狼谷競技台即將於10月31日開台，綜藝大哥徐乃麟在今天的記者會上，以越洋聯線的方式祝賀新頻道開台成功，他透露小兒子徐廷墉在美國唸書時，一直對電競有興趣，就連參加的社團都是電競相關，他對兒子參與電競活動非常認同，甚至幫兒子買高規格的電競電腦，徐廷墉也很爭氣，曾到舊金山參加電玩世界大賽，徐乃麟驕傲表示：「小兒子電玩打得好，此外他還是耶魯博士。」

狼谷除了轉播國內外電競精彩賽事轉播，還有7檔自製電競綜藝，主持群包括觀眾熟悉的徐乃麟、王仁甫、KID、阿達、納豆、御姊愛、陳瑀希、曾智希、Albee，以及電競圈人氣爆表的SoBaD、安娜李、6tan、小葵、Zoe、JOJO、Rami、大魚等。

納豆和御姊愛的《失落戀花園》，是狼谷競技台型態最特別的節目，不玩實體遊戲，玩的是「心理戰術」，專家與來賓大聊網戀、宅男宅女改造等，以及大家最關注的「80（霸凌）」，遊戲隊友間的嘴砲、躲在螢幕後的留言，霸凌的界線在哪，都是探討的話題。

納豆表示，他首次與兩性專家御姊愛合作，但兩人默契出乎意料地渾然天成，相見恨晚；御姊愛第一次上節目主持人就是納豆，她笑說兩人可以主持年輕世代喜歡且有興趣的節目，完全是命中注定。

阿達在《GAME什麼東西》節目中，角色是宿舍裡被正妹包圍的留級學長，還能開箱試玩各種最新、最紅遊戲，阿達笑稱：「我應該是所有主持人裡運氣最好的，面子裡子都有了，跟中樂透一樣爽。」

由安娜李主持的《台灣競讚》，堪稱電視圈最優質的電競、電玩類訪談性節目，安娜李表示，透過每集節目深度訪問圈內專家、高手，讓她不禁讚嘆，台灣電競圈從幕前選手到幕後推手，都是人才輩出。

而在電競族群裡人氣超高的6tan和小葵，也延續好交情，共同接下《電競老司機》，他們表示，每集來節目傳授遊戲秘技的各路「老司機」選手、實況主都強得沒話說，他們邊主持也等於邊學招練功，玩得不亦樂乎，完全沒有工作的感覺。

狼谷競技台將於10月31日，在中華電信MOD 210頻道正式上架，住在中正、萬華區的民眾，11月起也能在聯維、寶福有線電視168頻道觀看，未來也將陸續在各大有線電視系統台與大家見面。

(時報周刊)