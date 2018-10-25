7萬名醫生選出最健康食物 這3種竟贏過花椰菜

7萬名醫生選出最健康食物 這3種竟贏過花椰菜 (圖／達志影像Shutterstock)

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中時電子報

生活當中，許多人常常不知道自己吃下肚的食物，其實富含多種營養價值，像是含有維生素C、礦物質等，營養價值極高，比起花大錢吃保健食品來的更有用！早安健康報導，日本健康知識節目《世界一受けたい授業》中，向七萬名醫師進行問卷調查，票選出他們眼中最健康食物TOP 10。

這項問卷調查是從醫生實名制登錄情報交流網站「Mad Peer」裡，超過七萬名醫師合力完成的排行榜，告訴大家平時醫師為了養生，都會攝取哪些食物來吃。

健康食物第五名：蘋果

蘋果不只容易取得，還是一年四季都吃得到的水果，價格便宜卻富含著膳食纖維、維生素C以及多酚，能改善便秘、重整腸道環境、提高免疫力，配著優格一起吃剛剛好。除此之外，吃蘋果還能改善失眠、水腫、肩頸痛、肌膚問題等等困擾，裡頭的維生素C能預防體內氧化，有養顏美容的效果；多酚則是能預防動脈硬化與癌症。

健康食物第四名：綠色花椰菜

超級食物花椰菜在近幾年來受到許多專家推崇，研究顯示花椰菜可以對抗癌症；維生素C、β-胡蘿蔔素以及葉黃素具抗氧化作用，能夠抵禦活性氧對人體的傷害；花椰菜中的異硫氰酸酯，能對致癌物質有解毒效果，豐富的槲皮素還能夠保持血管健康；特別的是，花椰菜裏頭的「蘿蔔硫素」有著持久性極佳的抗氧化效果，持續力是維生素C的20倍，能減少胃中的壞菌，預防胃癌。

健康食物第三名：納豆

納豆是日本傳統的發酵食品，納豆裡的酵素成分「納豆激鋂（Nattokinase）」具有強力的血栓溶解效果，預防心血管疾病、心肌梗塞及腦梗塞；高含量的軟骨素，還可預防關節老化。

健康食物第二名：優格

許多研究顯示，菌叢的優劣，與糖尿病、心臟病、肥胖、癌症等疾病有警密的關聯，只要身體的腸道環境良好，就不容易生病！而優格的整腸效果，可以改善腸道、消除便秘以及瘦身效果。

健康食物第一名：番茄

有實驗證實，番茄中的茄紅素，持續攝取可以減緩人體內的氧化，避免活性氧造成的各種疾病，排出體內多餘的壞膽固醇、增加好膽固醇，是個預防動脈硬化的食材。

比起吃一整顆番茄，喝番茄汁以及沾番茄醬反而有更好的效果，但請慎選鹽分含量低、添加物少的品牌。日本京都大學研究團隊發現，番茄的13-oxo-ODA能預防中性脂肪囤積，防止肥胖以及代謝症候群。

(中時電子報)

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