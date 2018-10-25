花蓮再逮現金買票 2件都是萬榮鄉

2018年10月25日 18:54 中時 許家寧

選風敗壞！選戰倒數30天，花蓮檢警再度查獲萬榮村長候選人黃村娘與楊姓樁腳涉嫌以每票1000至2000元向5名選民買票，黃女到案後坦承犯行檢察官諭令25萬元交保候傳，花蓮檢方繼日前破獲馬遠村長候選人林茂隆賄選案，迄今兩起都是萬榮鄉，檢察長黃和村也指示加強原鄉查賄工作。

花檢署表示，日前接獲多起檢舉賄選情資指向萬榮村長候選人黃村娘疑有現金賄選情事，調查發現黃女與楊嫌涉嫌在9月至10月間，分別利用拜訪村民機會，以每票1000元至2000元不等方式行賄， 昨天指揮警調進行搜索、將2嫌拘提到案。

今日（25）凌晨經檢察官訊問後，黃女坦承犯行，檢方以25萬元諭知交保候傳，楊嫌則因矢口否認犯行，所述與黃女、證人供述不一，檢方認有湮滅證據、勾串之虞，下午向法院聲請羈押禁見獲准，另外傳喚5名受賄村民均坦承受賄。

距離選舉僅剩1個月，花蓮地檢署已查獲4起賄選案件，其中2起為現金買票，且都在萬榮鄉；檢警指出，萬榮鄉長張秋美去年因賄選當選無效定讞解職；尤其是小選區，票票關鍵，原鄉賄選情況嚴重，早已被檢警列為重點查賄鄉鎮。

檢方指出，選情緊繃，目前縣內已分案調查賄選情資超過百件，呼籲參選人勿因小失大，也鼓勵縣民向檢方檢舉賄選，鄉鎮市長、代表及村里長檢舉賄選獎金有50萬元，起訴後依偵辦程序陸續發放獎金，而且檢舉人身分一定保密、不會曝光。

(中時 )