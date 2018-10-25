2018年10月25日 19:34 中時 吳娮翎

李晶晶最愛The CURIOSITÉS 系列珠寶櫃（客製化家具）1054萬700元，穿戴穿戴碳火紅喀什米爾羊絨細羅紋高領毛衣11萬400元，螢光粉紅色H提花織雙面作工喀什米爾羊絨與羊毛混紡（皮革邊飾）圍裹式裙，28萬8700元，Selena 系列胭脂紅山羊絨皮過膝長靴6萬4400元，Clou Medor系列脣膏粉 Villandry小牛皮包31萬4200元。（JOJPHOTO攝）

愛馬仕Équipages d’Hermès 系列 DILIGENCE 移動式酒吧，134萬5800元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Karumi 系列長凳，98萬7000元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Orizaba 圖紋珍稀刺繡限量款披毯，64萬8700元。（愛馬仕提供）

名媛李晶晶走訪愛馬仕「空間之間」藝術裝置展，直呼Amazing！自家房子也在裝修的她近日著迷於看家具，愛馬仕家具更是她的首選，這次看展她獨鍾「The CURIOSITÉS 系列珠寶櫃」，也是展場的亮點，她笑說，一定要帶媽媽來看，讓媽媽買再傳承給她。

李晶晶說，愛馬仕「空間之間」展出的家具，每件作品都是藝術品，細節充滿巧思與經典，這次她除了看上千萬客製款「The CURIOSITÉS 系列珠寶櫃」，也很愛融合文化藝術的Orizaba 圖紋珍稀刺繡限量款披毯，以及Équipages d’Hermès 系列 DILIGENCE 移動式酒吧，這些都是她的口袋名單，如果可以，她希望能用愛馬仕裝點整個家，她認為，愛馬仕家具給人非常舒服還有優雅的感覺。

愛馬仕「空間之間」用巨型積木打造整個展區，李晶晶說，女兒一定會很喜歡！這很像是一個大型的遊樂園，讓每個走進展場的人，都能感受到愛馬仕迷人之處，她說，在紐約工作時期，選擇家具會以明亮活力為主，現在則是以家為重，會喜歡溫馨的居家佈置。

愛馬仕「空間之間」展期從即日起至11月4日，在精品百貨BELLAVITA寶麗廣場1樓中庭展出，李晶晶說，想帶好多人來看，真的是太棒的展覽！穿戴愛馬仕的她認為，愛馬仕有種神奇力量，會讓人愛不釋手，從穿上的服裝，到看過的家具，都想擁有，愛馬仕的品牌魅力真的Amazing！

(中時 )