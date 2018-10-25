國產材台灣館「森之屋」 再度現身台中世界花博

2018年10月25日 19:06 中時 王文吉

林務局趁勢行銷熱壓、混合及佈膠的製程製成複合板材。（王文吉攝）

「森之屋」介紹台灣生產的優美木竹材和精巧工藝

「森之屋」完全使用本土木竹材建構。（王文吉攝）

「森之屋」完全使用本土木竹材建構。（王文吉攝）

2018台中世界花博即將開幕，由林務局、台大實驗林管理處及8家國產材業者合力打造的「國產材台灣館」，再度現身台中花博后里森林園區。林務局25日上午舉辦開幕記者會，向大眾介紹國產材的廢料應用，以「綠色永續」迎接為期半年的展覽。

林務局自去年宣告迎向「國產材元年」，希望重振台灣林業，營造健康的森林，並打造國產材品牌，推出「國產材台灣館森之屋」。「森之屋」完全使用本土木竹材建構，每一片板、每一處構工、甚至每一件家俱，都是台灣生產的優美木竹材和精巧工藝。

「森之屋」是花博園區唯一可拆式的移動展館，展覽完畢後可回收再利用，充份展現愛物惜物的環保精神。林務局表示，台中世界花博以綠色低碳為規劃主軸，該局贊助高達材積479.878立方公尺的臺灣杉及香杉疏伐木，提供花博各園區環境意象及裝置藝術，期待民眾一同探查座落在整個花博園區內台灣國產材蹤跡。

林務局也特別說明，本次展覽將秉持永續利用的精神，展覽結束後的國產木竹材，將捐贈給學校或企業廠區做成課桌椅；有的則轉送部落或供民眾再製成工藝品；有的則留置現場成為裝置藝術，接續陪伴台中市民成為休閒的好去處。

此次林務局與台大實驗林也趁勢發表「國產木竹廢料製成複合板材技術」教導民眾如何將國產材加工過程中所產生的廢料，藉由熱壓、混合及佈膠的製程製成複合板材，化身為利用率與強度皆優的「好材料」。

(中時 )