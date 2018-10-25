嘉義》吳育仁敬老也要拚經濟 重陽敬老金加發2千元消費券

2018年10月25日 19:02 中時 張亦惠

除原有的369重陽敬老金外，吳育仁還要加發2000元消費券。（張亦惠攝）

國民黨縣長候選人吳育仁、黨團書記長議員李國勝、中央評議委員林純金、代理主委楊富程及支持民眾，25日在東石鄉公所先總統蔣公塑像前獻花致敬，慶祝台灣光復節，吳育仁也打出「不只敬老，也要消費育樂」的口號，延續369重陽敬老金制度再加發2000元消費券，敬老還要拼經濟

吳育仁表示，重陽敬老禮金加發2000元消費券的理念，來自先總統蔣公在民生主義育樂2篇補述中提到，「國民的身心能夠保持平衡，國民的情感與理智能夠保持和諧，都有賴於樂的問題的解決。」讓他很有感，因此選在光復節這天在蔣公銅像前發表政見。

原重陽敬老金經費需2億9940萬9000元，增發消費券後需增加經費1億9166萬6000元，吳育仁說，可從節省一次性煙火節流，及部分空污防治基金，皆可作為老人消費券發放的經費。

吳育仁也批168線用前瞻經費來刨舖柏油路面、砍路樹換種花草，動用空污防治基金四千多萬元；送5338位鄰長電動輔助自行車，不實用且故障率高，錢沒用在刀口上，過去拼政治搞派系，他當縣長後要「拼經濟顧生活」，不愁沒錢照顧更多弱勢。

前東石鄉長林純金致詞時表示，其任內縣府有意補助經費整理廣場移除塑像，但他堅持對長者的尊敬及節省不必要的浪費而拒絕，並建議把補助經費拿來增設一部抽水機防水患，因此沿海5鄉鎮目前僅東石鄉公所前立有蔣公全身塑像。

(中時 )