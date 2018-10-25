反毒觀念遍布鄰里社區 共創無毒環境

2018年10月25日 19:14 中時 何冠嫻

苗栗縣政府利用反毒師資，舉辦20場巡講宣導，和全民一起打擊毒品、共創無毒社區。（何冠嫻攝）

興華高中學生表演精采熱舞「以舞攻毒」，為25日的反毒師資社區巡講成果發表會揭開序幕。（何冠嫻攝）

青少年藥物濫用嚴重，苗栗縣政府利用反毒師資，到20個社區進行反毒巡講宣導，強化觀念，讓毒品遠離生活與青少年，打造無毒的健康環境。副縣長鄧桂菊25日在「前進社區」反毒師資社區巡講成果發表會中，頒發感謝狀向協助巡講活動的團體、單位致謝。

縣府結合衛生、教育、警政等單位資源，深入18鄉鎮，以多元媒材與在地資源，辦理反毒宣導活動。除了強化在地反毒團隊宣講經驗，更要普及反毒知識，讓學生家長、青少年深刻體認毒品危害的嚴重性與傳播途徑的多元。

鄧桂菊25日感謝慈濟大學無毒有我宣導團、興華高中、顏桂英社工師事務所等單位協助宣導，並致贈感謝狀，她更期盼社區、家庭能繼續投入反毒工作，讓毒品遠離生活。衛福部食品藥物管理署科長李品珠表示，毒品除了會抑制中樞神經，使人昏沉想睡外，有些還會讓人感到異常興奮或出現幻覺。她指出，長期下來會傷害神經系統，甚至會出現自殘與危害他人的舉動。

李品珠指出，透過反毒師資巡講，讓毒品危害的知識傳進社區，並鼓勵家長多關心孩子，利用相關知識主動發現異樣。她也盼社區能繼續建構綿密的防護網，全民一起打擊毒品。

(中時 )