高雄》第三勢力梁益誌 聲明挺林于凱

2018年10月26日 07:13 中時 曹明正

4年前參選三民區市議員，獲得7798票的梁益誌25日在臉書聲明力挺時代力量候選人林于凱，他也不吝借將，臉書有近2萬粉絲的前輔選幹部楊智達將投入林于凱團隊，距離11月24日投票只剩不到30天，與林于凱一同衝刺到最後。

梁益誌2014年在三民區參選巿議員，主打「第三勢力、青年參政」，一路不被看好，但首次參選就拿下近8000票，跌破許多人眼鏡。雖然未能問鼎議會，但在藍綠夾殺下，開出不錯票房，仍成為第三勢力問政的指標。

提起當年謝票，有不少人告訴他「早知道你會拿下近8000票，我就投給你了」讓他覺得很可惜。為了不要再有遺憾，他認為，林于凱的民調現接近當選邊緣，讓他相信第三勢力可以挺進1席，因此呼籲大家返鄉投給林于凱。

林于凱除了與梁益誌都是三民區同鄉，也是環境保護、生態保育、性別平權的老戰友，當平權公投展開連署時，林于凱是時代力量第1個在總部設點讓民眾連署，並公開表態支持婚姻平權與性平教育2案的年輕世代。

林于凱表示，非常謝謝梁益誌相挺，第三勢力雖然面臨夾殺，不過相信在堅持理念的道路上，盟友會越來越多、不會孤單。尤其民眾對於制衡藍綠有新的政治期待，這次一定要挺進市議會，為環境、為勞工、為平權發聲。

(中時 )