拿手「瑪格麗特」比賽揚名海外 他還為素食者客製化

2018年10月26日 07:50 中時 何冠嫻

CASA PIZZERIA提供20多種口味的披薩，獵人式辣雞肉有著清爽的辣感，讓人一吃就愛上。（何冠嫻攝）

原本位在苗栗市民族路上，僅能外帶的義式披薩專賣店「CASA PIZZERIA」，近年老闆徐靖忠為提供顧客更好的用餐品質將店面搬至隔壁擴大營業，規畫明亮、寬敞舒適的用餐環境。

今年才30歲的徐靖忠首次創業就成功，以拿坡里窯烤披薩獲得民眾喜愛。他坦言，由於苗栗人習慣吃美式披薩，對窯烤的義式披薩相當陌生，且餅皮麵團具時效性，在創業初始，耗損的成本比賣出的還多。

但歷經五年的時間，從當初只提供外帶的小店面，到現在擁有整間餐廳，且廣受民眾喜愛，讓他受寵若驚，徐靖忠表示，多虧客人們的口耳相傳，相當感謝。

而徐靖忠還在2016年第15屆CAPUTO盃拿坡里披薩世界大賽，從400位披薩高手中脫穎而出，勇奪亞洲組亞軍，得獎的10吋「瑪格麗特」披薩更成為店內招牌，讓許多人慕名而來。

CASA PIZZERIA的披薩高達20多種口味，其中素食口味有4種，徐靖忠說，若客人提出想要的口感與味道，他也會特製窯烤，因為不想讓客人僅有單一種口味享用，所以針對素食主義者，提供了客製化的服務。

CASA PIZZERIA的披薩不油膩，餅皮外酥內Q彈，越嚼越香，讓人一吃上癮。徐靖忠表示，由於麵團會因溫度與濕度而變化，因此為求高品質，平日只提供30到40份、假日60至70份，售完為止。

此外，店內還有義大利麵、燉飯、沙拉等，更提供道地的拿坡里開胃菜，讓苗栗人不須遠赴國外，也能嘗到美味道地的義式料理與手工拿坡里披薩。

店名：CASA PIZZERIA 卡薩拿坡里披薩專賣店

地址：苗栗市民族路95號

電話：（037）351510

營業時間：上午11點半至下午3點、下午5點至9點（周一公休）

售價：瑪格麗特披薩188元

(中時 )