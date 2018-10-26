隱身巷弄的手工披薩 經典風味創新口感

KAKU的手工披薩偏溼軟，口感與傳統的披薩不同。（曹明正攝）

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KAKU雖然隱身巷弄又是在2樓，但一打開門就容易被精緻、氣派的吧台吸引，感受到愉悅的用餐氛圍。（曹明正攝）

位在高雄巨蛋商圈的KAKU是隱身巷弄2樓的餐酒館，提供「瑪格麗特」、「魔鬼辣味」、「雅格里歐香蒜雞肉」、「野菇烤雞」等4種口味的手工披薩，大小為10英吋的25公分，口感上偏溼軟，走得是與傳統披薩不一樣的味道。

KAKU的瑪格麗特使用蕃茄紅醬、瑪芝瑞拉起司、甜羅勃及帕馬森起司，售價280元。魔鬼辣味以自製義式香腸、青辣椒醬、西班牙辣腸片、甜羅勃、特調香料辣椒粉、瑪芝瑞拉起司、蕃茄紅醬做成，售價330元。

雅格里歐香蒜雞肉則有燒烤香料雞肉、起士醬、蕃茄、瑪芝瑞拉起司、帕馬森起司、大蒜香草醬，售價320元。野菇烤雞有燒烤香料雞肉、綜合菇、帕馬森起司、瑪芝瑞拉、TAVOLA烤肉醬、甜羅勃、起司醬，售價330元。

KAKU的窯烤披薩能嚐到特有的麵麥香以及披薩餅皮韌中帶Q的口感，而最為經典的瑪格麗特口味，能完整呈現食材最新鮮的滋味，芳醇酸香又不失溫潤的蕃茄醬汁是瑪格麗特的靈魂，搭配乳酪細緻柔和的風味再加上氣味鮮明的羅勒讓披薩整體層次更為豐富。

即使是位於巷弄又是在2樓，但KAKU的低調仍隱藏不了料理的好滋味，尤其一打開門，率先看到的是精緻、氣派的吧台，除了吃得美味，也能享受愉悅、簡約的用餐氛圍。

(中時 )

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