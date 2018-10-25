「謝謝你讓我相信愛情！」楊謹華對男友深情告白

2018年10月25日 19:03 中時 林淑娟

楊謹華宣傳心路基金會歲末捐款。（心路基金會提供）

楊謹華宣傳心路基金會歲末捐款。（心路基金會提供）

楊謹華拍攝影片，扮演教保員與障礙小朋友互動。（心路基金會）

楊謹華拍攝影片，扮演就服員與障礙大朋友互動。（心路基金會）

楊謹華日前在大方貼出為男友Ben慶生的放閃照，她25日擔任心路基金會愛心大使時被問此事，一臉幸福地說，從交往以來，他每一年生日她都會放合照記錄一下，這已經兩人共度的第三個生日了，她還透露當時一群朋友聚餐，大家輪流與壽星互講真心話，男友謝謝她可以跟他在一起、陪在他旁邊，她則對男友說「謝謝你讓我相信愛情」！

楊謹華表示，本來自己要講時覺得好緊張啊，心一直狂跳，外表還要裝沒事，「但講出這句話，我是很發自內心的，覺得這就是自己最真實感受的其中之一。至於其他話，因為還有好多日子要過，要留著慢慢用。」被問男友是否經常甜言蜜語，她誇男友是「甜而不膩」。兩人過生日已經不太需要互相送禮，「我們覺得最重要的禮物就是陪伴」。

外界常關心她終身大事，她坦言兩人有結婚共識，但目前沒有具體計劃，一切順其自然，男友也還沒求婚，她很喜歡小孩，希望結婚一年後就生小孩，「規劃是這樣，但一切還是要看天意」。她透露男友長得一副慈父模樣，根本是吸小孩磁鐵，只要他出現的場合，所有小孩就會自動黏著他！

她說男友比她還體貼、有耐心，偶爾自己因為生理期等身體狀況影響心情、或對一些狀況稍微不耐煩或生氣抱怨時，男友總是展現高EQ提醒她：「不需要生氣，沒必要，很多情緒都是當下一下下，過後就沒事了！」然後在旁笑笑跟她說「沒事」、引開她的注意力，有時還耍寶逗她開心，有時是帶她去吃她愛吃的東西，之前她拍戲，男友也準備好一鍋一煮好的麻辣鍋送去探班。

幸福滿滿的她不忘把愛傳送給需要的人，除了跟男友常捐款，這次擔任心路基金會愛心大使，也拍攝宣傳《上課囉！》扮演教保員、就服員陪伴障礙者，她很憂心心路因捐款每況愈下，至今已有4千萬經費缺口，不斷呼籲大家多捐款支持。

(中時 )