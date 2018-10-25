成大喋血案今開庭 律師質疑陳女氣血胸是醫療疏失

2018年10月25日 19:43 中時 程炳璋

成大醫院9月28日發生葉克膜技術師林光宇持刀怒刺同事護理師組長陳彩鳳7刀一案，台南地院25日召開第一次準備程序庭，有旁聽網友將開庭對話過程抄錄上傳網路，林男質疑陳女出現第8刀傷口造成氣、血胸，是否為成醫治療時出現的醫療疏失造成，法官判請開刀醫師判斷有無疏失，若被告不服，再找其他單位鑑定。

成大醫院爆發院內葉克膜技師疑似受霸凌，持刀下手殘殺陳姓女組長同事7刀，案件6天內迅速起訴，25日召開準備庭，林光宇與律師列席，成大醫院則由律師代表出席。因為案件受矚目，邱姓民眾前往旁聽，並抄錄下來，事後上傳網路公評。

林光宇當庭提到主管羅傳堯要求他必須找到職務代理人才可休假，但又向其他同事說不可以當自己的職務代理人，並且不讓我離職調北榮，只同意借調，但實際上又毫無動作，直到北榮放棄他。此言一出，檢察官無反駁，成醫律師也未全然否認，只稱「媒體報導並非全然相符」。

林光宇的律師提到，檢察官起訴時，稱陳彩鳳身中7刀，成大醫院治療後，突然出現第8刀傷口，且垂直傷口跟檢察官採證的平行傷口不一樣，陳女開刀前並無氣、血胸情況，質疑這一刀恐怕是開刀醫師搞出來，要求交由第三方公正單位鑑定陳女的氣、血胸是成醫的醫療疏失？還是林光宇的刺傷所致。

開庭法官洪榮家裁定先由成大醫院當天的開刀醫師判斷自己有無疏失，若被告還是不服，再找其他單位鑑定。

邱姓網友稱全文是自己的觀庭筆記，網友可以查證真偽，台南地院行政庭長蔡雅惠表示，林光宇案25日上午是進行準備程序庭，聽取被告答辯與爭點整理，並確認日後的審理計畫，包括要調閱相關的病歷等資料及交互詰問雙方聲請的證人共9人，因案件尚在審理中，法院尚無任何結論可告知外界。

(中時 )