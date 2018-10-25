搶攻台灣旅客市場 香港迪士尼耶誕跨年活動多

年底耶誕節與2019跨年小連假將至，香港迪士尼樂園為了搶攻台灣遊客市場，除了呈獻更多全新主題遊樂設施及一系列迪士尼獨有的活動體驗外，加上難忘的酒店住宿、多元化的餐飲選擇及獨家人氣商品，並與國泰航空合作，推出旅遊套票，讓台灣遊客從飛行、食宿到娛樂活動，在香港迪士尼就可以盡享一個圓滿的迪士尼主題度假旅程。
香港迪士尼樂園為了吸引台灣遊客前往歡慶耶誕及跨年，推出一系列的精彩活動，從11月7日起，香港迪士尼將舉行全城矚目的「米奇90派對盛事」歡慶迪士尼傳奇人物米老鼠米奇90周年，邀請所有遊客一同盡情狂歡，為米奇慶祝。在慶典期間，將會推出全新以米奇與米奇好友們為主題的紀念版樂園門票。自11月18日米奇生日當天起，入場旅客更可獨家獲得特別版生日貼紙。
而於美國小鎮大街舉行的「We Love Mickey」大街投影盛演，也將有生日特別版，亦為慶祝米奇90周年推出的限定元素，而派對主角米奇和米妮將會換上全新90周年服裝現身，搭配全新熱鬧氛圍的生日慶祝歌曲，與遊客一同勁歌熱舞。
從11月15日起推出「A Disney Christmas耶誕慶典」節慶體驗，把遊行表演升級到米奇與好友的耶誕舞會，參加的Duffy、Cookie等會首度換上耶誕服飾，載歌載舞呈現一場滿是歌聲與歡樂的盛會。
在新2019年中，香港迪士尼樂園第2個Marvel主題遊樂設施「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻」，將會在明年3月矚目登場，把香港迪士尼樂園打造成超級英雄的亞洲基地。未來遊客會和蟻人和黃蜂女聯手出擊作戰，另外遊客也可在城堡區內化身迪士尼公主，與最愛的米奇及眾多迪士尼明星好友，包括三隻小豬、來自《玩具總動員4》和《聖誕夜驚魂》等角色參與精彩的耶誕與跨年節慶活動。
在香港迪士尼耶誕、跨年及「米奇90派對盛事」活動期間。國泰航空公司推出國泰假期「奇妙飛翔」套裝行程優惠，優惠內容包括國泰航空台灣至香港來回機票，香港迪士尼樂園度假區主題酒店住宿1晚，樂園2日門票，連續2晚酒店住宿可享升等豪華客房及保證退房時間延後至下午2時。詳情可至國泰航空公司官網查詢。
(中時 )