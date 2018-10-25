搶攻台灣旅客市場 香港迪士尼耶誕跨年活動多

2018年10月25日 19:25 中時 陳麒全

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝）

香港迪士尼將會推出全新以米奇與好友為主題的紀念版樂園門票。（香港迪士尼提供）

在新2019年中，香港迪士尼樂園第2個Marvel主題遊樂設施「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻」，將會在明年3月矚目登場，把香港迪士尼樂園打造成超級英雄的亞洲基地。（香港迪士尼提供）

香港迪士尼將舉行全球矚目的「米奇90派對盛事」，邀請賓客一同狂歡，為米奇慶祝。（香港迪士尼提供）

聖誕節活動期間，米奇與米妮，將與賓客分享聖誕喜悅。（香港迪士尼提供）

踏入2019年，香港迪士尼將為賓客呈獻更多全新主題遊樂設施及一系列迪士尼獨有的體驗。（香港迪士尼提供）

國泰航空公司推出國泰假期「奇妙飛翔」套裝行程優惠。（國泰航空提供）

年底耶誕節與2019跨年小連假將至，香港迪士尼樂園為了搶攻台灣遊客市場，除了呈獻更多全新主題遊樂設施及一系列迪士尼獨有的活動體驗外，加上難忘的酒店住宿、多元化的餐飲選擇及獨家人氣商品，並與國泰航空合作，推出旅遊套票，讓台灣遊客從飛行、食宿到娛樂活動，在香港迪士尼就可以盡享一個圓滿的迪士尼主題度假旅程。

香港迪士尼樂園為了吸引台灣遊客前往歡慶耶誕及跨年，推出一系列的精彩活動，從11月7日起，香港迪士尼將舉行全城矚目的「米奇90派對盛事」歡慶迪士尼傳奇人物米老鼠米奇90周年，邀請所有遊客一同盡情狂歡，為米奇慶祝。在慶典期間，將會推出全新以米奇與米奇好友們為主題的紀念版樂園門票。自11月18日米奇生日當天起，入場旅客更可獨家獲得特別版生日貼紙。

而於美國小鎮大街舉行的「We Love Mickey」大街投影盛演，也將有生日特別版，亦為慶祝米奇90周年推出的限定元素，而派對主角米奇和米妮將會換上全新90周年服裝現身，搭配全新熱鬧氛圍的生日慶祝歌曲，與遊客一同勁歌熱舞。

從11月15日起推出「A Disney Christmas耶誕慶典」節慶體驗，把遊行表演升級到米奇與好友的耶誕舞會，參加的Duffy、Cookie等會首度換上耶誕服飾，載歌載舞呈現一場滿是歌聲與歡樂的盛會。

在新2019年中，香港迪士尼樂園第2個Marvel主題遊樂設施「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻」，將會在明年3月矚目登場，把香港迪士尼樂園打造成超級英雄的亞洲基地。未來遊客會和蟻人和黃蜂女聯手出擊作戰，另外遊客也可在城堡區內化身迪士尼公主，與最愛的米奇及眾多迪士尼明星好友，包括三隻小豬、來自《玩具總動員4》和《聖誕夜驚魂》等角色參與精彩的耶誕與跨年節慶活動。

在香港迪士尼耶誕、跨年及「米奇90派對盛事」活動期間。國泰航空公司推出國泰假期「奇妙飛翔」套裝行程優惠，優惠內容包括國泰航空台灣至香港來回機票，香港迪士尼樂園度假區主題酒店住宿1晚，樂園2日門票，連續2晚酒店住宿可享升等豪華客房及保證退房時間延後至下午2時。詳情可至國泰航空公司官網查詢。

(中時 )