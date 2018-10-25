柯文哲選前之夜搶路權卡位犯規 丁守中批：知法違法 最壞表率

2018年10月25日 19:08 中時電子報 綜合報導

選前之夜路權24日凌晨才開放申請，台北市長柯文哲原暫定申請市府前廣場，但遭發現系統申請時間竟為23日，遭疑提前一天「偷跑」，新工處隨即也決定駁回該路權申請。國民黨台北市長候選人丁守中則痛批柯文哲又一次知法違法，先佔了路權，市長自己偷跑，後來再被取消，「是很糟糕的事」。他說，柯文哲做了最壞的表率。

丁守中11月23日選前之夜則申請到總統府前凱達格蘭大道路權，此外，也搶下11月11日投票前兩周的凱達格蘭大道路權。丁守中指出，到時會有很多人上台談對台北市政感想，爭取中間選民的認同與支持，藍營大咖也會到場。選前之夜亮點是六都市長候選人將運用屏幕合體，展現大團結的氣勢。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中今天是在參加國民黨中央黨部在中正紀念堂舉辦的向蔣公獻花致敬活動時，做了以上表示。對於搶到家必爭之地的凱道舉辦選前之夜，媒體問丁守中籌備多久？丁守中說，一個月前開放申請，所以有派年輕幕僚昨天凌晨守在電腦前，能搶就都搶，因為也不知道有多少空間被釋放出來。

外界關心前總統馬英九夫人周美青是否屆時也會合體站台？丁守中說，還沒有這樣的安排，那是媒體放話，目前「爭取的是中間選民與大家的認同」。倒數最後一個月，就是全力衝刺，並火力全開批判柯文哲毫無政績。

(中時電子報)