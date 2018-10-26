澎湖虎井「台灣貓島」 師生發動「喵星人基金」募款

2018年10月26日 07:38 中時 陳可文

▲「台灣貓島」澎湖虎井島，全島400多隻貓比島上的人口還多。（陳可文攝）

▲「台灣貓島」澎湖虎井島的貓咪一點也不怕生。（陳可文攝）

虎井地景藝術節打造「澎湖貓島」，操場當畫布創作大型地景藝術。（陳可文攝）

▲打造「台灣貓島」澎湖虎井島，縣府主打地景藝術節活動力挺支持。（陳可文攝）

打造全民寵物澎湖「貓島」，澎湖虎井島人人都愛貓，全島400多隻貓比島上的人口還多，虎井國小師生以貓咪為主題創作地景藝術，作品將義賣籌措「喵星人基金」醫療基金。

位於北回歸線23.5度虎井島，緊鄰馬公島只20多分鐘航程，虎井島常住人口不到200人，島上沒有老虎，卻有成群結隊400多隻貓，名符其實的「台灣貓島」。

真正起源誰也說不清楚貓咪的來處，就彷彿某一天貓兒突然一下子全竄出來，尤其貓兒似乎把自己當成島主，一點也不怕生，還喜歡伸出貓拳與人打招呼，更主動配合遊客拍照。

為了照料這些流浪貓，全島唯一的虎井國小師生10多人發動「喵星人基金」募款活動，創作地景藝術及文創藝術品打造貓咪新樂園。

結合虎井海底沉城的故事意象將圓滾滾身軀的橘色大貓化身特色郵筒；邀請鄉土藝術家共同創作3D貓咪壁畫；也將操場變成大畫布，把募集的二手衣重新剪裁創作大型地景藝術。

小朋友們更利用課餘時間拍攝一系列貓咪照片製作特色明信片舉辦義賣，縣府行銷虎井地景藝術節共襄盛舉，未來規劃與在地社區合作，整合資源推展一系列貓島計畫。

虎井貓島添加了藝術、人文、鄉土、觀光等新元素，展現了璀璨新風采，打造了全民新寵物、旅遊新景點，純樸虎井島脫胎換骨注入了新活力新生機，再創蓬勃觀光美麗新明天。

(中時 )