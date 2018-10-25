洪德忠新作國際展亮相 用花朵、軀體展現純淨一面

洪德忠參加台北國際藝術博覽會展出新作《洵美》，透過女人軀體與花呈現出人最原本與純淨一面。（洪德忠提供）

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洪德忠參加台北國際藝術博覽會展出新作《窈窕》，透過女人軀體與花呈現出人最原本與純淨一面。（洪德忠提供）

台北國際藝術博覽會26日至29日在台北世貿一館展出，今年匯集來自13國、135間畫廊作品，其中藝時代畫廊的洪德忠首次參展，帶來2幅新作品《窈窕》、《洵美》，希望藉由花與女性軀體的結合，展現人最原本、純淨的一面，要帶給欣賞畫作的人正面的力量。

洪德忠近年來與藝時代畫廊合作，經常參與國內外畫展，這次參展的作品《窈窕》、《洵美》以水彩畫呈現，洪德忠說，2幅新作創作用赤裸的軀體象徵人性最原本、純真的狀態，花則是生命力與美的象徵，花綻放是最華麗的階段，如同人的青春年華之時展現迷人成熟樣貌。

洪德忠說，《窈窕》作品中轉身的女性軀體，從肩到腰、臀呈現出女性含蓄柔美的姿態，玫瑰花象徵愛情，展現女性的魅力，同時也內涵向內觀看自己，向外觀看世界的含意。

《洵美》則有最真實的美意，取諧音「尋」，代表尋找真正的美，藉由花的悻悻美語隱約的身體做連結，如同我們與外在環境對話，歷經一班尋覓過程，找到最真實的美好。

《窈窕》、《洵美》將在世貿一館一連展出4天，展位號碼為L01，歡迎民眾前往觀展，透過畫作一同找尋人與環境最美的一面。

(中時 )

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