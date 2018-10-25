祖賓梅塔換楊頌斯 巴伐利亞廣播交響樂團訪台陣前換將

2018年10月25日 19:37 中時 趙靜瑜

屢獲英國《留聲機》與法國《音樂世界》評鑑為世界十大交響樂團之一，下月巴伐利亞廣播交響樂團五度受邀來台演出四場，就在距離演出不到一個月，由於楊頌斯身體不佳，台北國家兩廳院宣布將由祖賓梅塔「代打」，接續楊頌斯舉行台灣北中南等四場巡演。

75歲的楊頌斯是目前最好的指揮大師之一，專注音樂，成就音樂，他自己掌握巴伐利亞廣播交響樂團，只客席柏林愛樂和維也納愛樂，因為有心臟病史，再加上父親在指揮台上過世，對楊頌斯來說，最重要的是他與交響樂團間建立如「愛人」般的音樂關係，非常「專情」，2003年接掌巴伐利亞廣播交響樂團時，楊頌斯已經是公認的指揮代表人物，過去四次訪台每次都引發台灣樂迷追逐聆賞。

今年82歲的祖賓梅塔也是20世紀不可忽略的指揮大師，祖賓·梅塔祖籍印度孟買，1962年到1978擔任洛杉磯愛樂樂團音樂總監。1969年起陸續擔任以色列愛樂樂團音樂顧問、首席指揮到終身音樂總監。1978年他成為美國五大交響樂團之一紐約愛樂樂團的音樂總監，歷時13年。

梅塔也多次在紐約大都會歌劇院、維也納國立歌劇院、巴伐利亞國家歌劇院、倫敦皇家歌劇院、柯芬園歌劇院指揮歌劇。1998年起，梅塔成為巴伐利亞國家歌劇院音樂總監，他五次指揮過維也納愛樂新年音樂會，也是上一世紀三大男高音演唱會的指揮。

為確保演出品質，目前曲目有所更動，其中11月15日在衛武營國家藝術文化中心，將演出舒伯特《羅莎蒙》序曲、舒伯特《D大調第3號交響曲》以及理査．史特勞斯《英雄的生涯》。16日在台中國家歌劇院大劇院將演出莫札特C大調第41號交響曲《朱彼特》以及理査．史特勞斯《英雄的生涯》。18日在台北國家音樂廳曲目則包括舒伯特《羅莎蒙》序曲，舒伯特《D大調第3號交響曲》以及理査．史特勞斯《英雄的生涯》。19日在台北國家音樂廳則將推出莫札特C大調第41號交響曲《朱彼特》以及馬勒D大調第1號交響曲《巨人》。

(中時 )