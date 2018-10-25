周湯豪荷蘭大方包遊艇 改行當最帥船長

周湯豪開心遊覽荷蘭。(天熹娛樂提供)

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周湯豪熱愛街頭藝術。(天熹娛樂提供)

周湯豪繼五月赴上海參加全球三大電音節之一的「EDC」後，日前又受邀到荷蘭，出席世界最大型的電子音樂盛會「阿姆斯特丹音樂節」（簡稱ADE），11月初還將前往上海及北京最夯的兩個夜店擔任主秀演出，下半年繼續在電音界發光發熱。

周湯豪難得到荷蘭，一落地就立刻造訪知名的MOCO博物館，朝聖他最愛的街頭藝術家BANKSY作品，也看見了BANKSY近期在藝術界飽受熱議的拍賣作品《Girl with a Balloon》。博物館之旅結束後，他更直接在阿姆斯特丹大街上與攝影師即興拍攝塗鴉攝影創作，一圓半日街頭藝術家的夢想。

他也到荷蘭阿姆斯特丹運河踩點，為了犒賞辛苦的工作人員，精心包下一台私人遊艇帶大家同樂，當天又是颳風又是下雨，但天氣絲毫未影響他的興致，他一看到對面有船經過，也興奮的起身和船上的乘客打招呼。

有趣的是，遊艇上的荷蘭舵手得知周湯豪的身份後，大方邀請他與工作人員，一行人前往舵手的私人船屋參觀，舵手並現場教他如何駕駛遊艇，他也開心為大家做起一日限定船長，讓近期工作量爆棚的他直呼過癮，打趣說不如直接留在荷蘭每天當船長幫大家開船。

周湯豪到了當地知名理髮咖啡店後，更大膽的直接現場預約理髮師為他剪髮，這也是他首次體驗用剃刀剪髮，並嘗試出道以來最短髮型，幸好仍不減帥度。

(中時 )

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