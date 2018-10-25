流浪喵星人被收留　擅賣萌和抓鼠變網紅

2018年10月25日 19:34 旺報 孫曜樟

重慶市九龍坡區楊家坪工商所在過去的一年裡，貓咪「小黃」無疑是所內人氣王，小黃原本是隻流浪貓，因為擅長捕鼠和賣萌，在工商所為自己謀得一席之位，甚至被媒體稱為「公務貓」。楊家坪工商所所長表示，小貓並沒有「正式編制」，所謂載有小黃照片的員工手冊其實是所裡自製的紀念小冊子。不過，小黃出色的業務能力卻是得到工商所上下一致認可。

小黃的走紅，其實源於一場誤會。今年8月，有媒體報導稱，小黃被楊家坪工商所載入員工手冊。此後這條新聞被多個自媒體轉發，小黃的身份也搖身一變成為公務貓。近日，小黃的故事再次被網友PO到網路，隨即引發熱議。

工商所李所長稱，小黃是公務貓的說法其實是網友的誤讀。所謂員工手冊，是今年上半年所裡出的一個紀念冊，工商局慢慢改名成市場監督管理局了，想著要記錄一下這些年工商所的歷史，員工們就自己做了一本小冊子。而小黃作為大家寵愛的新同事，自然也被收錄到了冊子裡。

李所長說，小黃先前是一隻流浪貓，被收留後也依然保持了不挑食的好習慣，所裡有廚房，每次大家吃飯它就趴在桌底，吃點魚頭、剩飯。除此之外，所裡員工也會主動給小黃帶貓糧，其他單位的員工也會慕名來看小黃給它帶吃的，根本不需要動用公款。

由於工商所位在鬧市區，大樓裡開餐飲、飯館的很多，結果就是老鼠多，檔案室也經常因此遭殃，但小黃被收留後不久，就表現出了出色的捕鼠能力。而小黃不僅十分擅長抓老鼠，還非常善於邀功。週末小黃就在廚房溜達，抓了老鼠也不吃掉。等到週一有人提前來開門的時候，就能看見小黃在門口等，旁邊擺著它這兩天抓的老鼠。

憑藉這項特長，工商所為小黃做了各項健康檢查，然後它就留在了工商所。後來所裡員工又專門送它去打了疫苗、做絕育，小黃徹底擺脫了流浪生活。

除了抓老鼠的主要工作外，小黃現在還擔負所裡調解員的工作。李所長說，每次調解室裡有消費者和商家來申請調解，小黃會跑到門口張望，一旦有人發火、聲音大，它就沖進去抱住對方大腿，再生氣的人經它這麼一抱，也消氣了。因為小黃，現在來所裡調解的人更容易靜下來好好溝通了，調解效率也因此獲得提升。

李所長表示，對於員工來說，小黃也是安撫大家、幫大家減壓的好幫手， 因自己是軍人出身，有時候和同事討論工作的時候，也會不自覺就扯大嗓門。小黃只要聽見就會過來抱腿，那時候就會立即想到得好好說話，不要生氣。為了發揮小黃的這項優點，所裡還專門用小黃的頭像做了幾個小提示，並以小黃的口氣提醒大家「好好講，莫生氣」、「輕聲說，我要睡覺」。

(旺報 )