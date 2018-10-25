獨家》韓國瑜小額捐款將暫停 團隊發言人許淑華：轉化成動員能量

2018年10月25日 19:50 中時 葉書宏

九合一選舉倒數，適逢台灣光復節，藍軍南北大串聯，國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選團隊發言人許淑華（左）北上替新北市議員陳儀君（右）站台。（葉書宏攝）

韓國瑜競選團隊發言人許淑華（左）北上替新北市議員陳儀君（右）站台。（葉書宏攝）

九合一選舉倒數，適逢台灣光復節，藍軍南北大串聯，國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選團隊發言人許淑華（左）北上替新北市議員陳儀君（右）站台。（葉書宏攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選團隊發言人許淑華（左）北上替新北市議員陳儀君（右）站台。（葉書宏攝）

九合一選舉倒數，適逢台灣光復節，藍軍南北大串聯，國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選團隊發言人許淑華今（25日）北上替新北市議員陳儀君站台，許淑華除了大讚陳儀君是優質市議員外，更不忘替韓國瑜、新北市長候選人侯友宜拉票，「要過好日子，三振民進黨！」

許淑華表示，韓國瑜的能量帶動國民黨整體氣勢，在基層可以看到韓在藍軍最弱的地方，民進黨員紛紛倒戈，所推出的政策獲得高雄市民認可，韓以往在北農的經驗，對農民的熱忱，非常獲得農民的認同，高雄可以有更好的未來。

許淑華指出，很多地方里長認同韓國瑜，高雄民心思變，民進黨在高雄執政累積3000億元的債務，高雄市民抬不起頭，讓韓國瑜當選，就可以讓北漂青年盡早返鄉工作，期盼北漂青年可以區域性共乘返鄉投票。

許淑華也提到，韓國瑜競選辦公室近期將會公布，「小額捐款已經很多，一段時間會先暫停，錢夠用就好，大家把這份心力，轉化成動員的能量。」

(中時 )